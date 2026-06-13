به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی در جریان سفر به همدان در پاسخ به سوالی درباره سخنان وزیر امور خارجه مبنی بر اینکه هیچ‌وقت به این اندازه به تفاهم نزدیک نبوده‌ایم، تصریح کرد: احتمال نهایی شدن یادداشت تفاهم در روزهای آتی بالا است.