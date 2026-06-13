بقائی:
برنامهای برای سفر به ژنو یا جایی دیگر ظرف یکی دو روز آینده نداریم
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با بیان این که احتمال نهایی شدن یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا در روزهای آتی بالا است، گفت: برنامهای برای سفر به ژنو یا جایی دیگر ظرف یکی دو روز آینده نداریم.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی در جریان سفر به همدان در پاسخ به سوالی درباره سخنان وزیر امور خارجه مبنی بر اینکه هیچوقت به این اندازه به تفاهم نزدیک نبودهایم، تصریح کرد: احتمال نهایی شدن یادداشت تفاهم در روزهای آتی بالا است.
وی در پاسخ به سوال دیگری راجع به احتمال سفر هیات مذاکرهکننده ایرانی به ژنو یا اسلامآباد ظرف دو روز آینده برای نهایی کردن یادداشت تفاهم اسلامآباد - که از سوی برخی رسانهها ادعا شده است- گفت: درباره زمان دقیق امضا باید منتظر بمانیم؛ اگرچه برنامهای برای سفر به ژنو یا جایی دیگر ظرف یکی دو روز آینده نداریم.