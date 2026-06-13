سخنگوی دولت:
ورزش میتواند در مسیر گسترش عدالت و رفع تبعیض نقش اجتماعی مهمی ایفا کند
سخنگوی دولت با بیان اینکه گسترش عدالت و رفع تبعیض از برنامههای جدی دولت است، گفت: ورزش میتواند در این مسیر نقش اجتماعی مهمی ایفا کند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در آیین رونمایی از سند جامع کریکت ایران، با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم، اظهار کرد: امروز 23 خردادماه، سالروز جنگ صهیونی-آمریکایی به کشور عزیزمان ایران است؛ جنگی که از رهبر شهید انقلاب، کودکان میناب، ورزشکاران، دانشمندان، فرماندهان و مردم بسیاری را از ما گرفت، اما عزت و افتخار ایران را افزایش داد و پرچم کشور را بیش از پیش برافراشته کرد.
وی با اشاره به تلاشهای وزیر ورزش و جوانان در حمایت از ورزش بانوان افزود: پیگیریهای انجامشده در دولت سبب شد توجه به ورزش بانوان، بهویژه در حوزههای مدالآور، در یکی دو سال گذشته رشد قابل توجهی داشته باشد. این اتفاق در شرایطی رقم خورد که سال 1404 برای کشور و همه بخشها، از جمله حوزه ورزش، با فراز و نشیبها و عدم اطمینانهای فراوان همراه بود.
سخنگوی دولت با قدردانی از فعالان و سیاستگذاران حوزه ورزش گفت: فعالیت در عرصه ورزش در چنین شرایطی کار دشواری است و جا دارد از همه فعالان این حوزه و همچنین سیاستگذاران آن قدردانی شود.
مهاجرانی با اشاره به ظرفیتهای ورزش کریکت اظهار کرد: امیدوارم به همت فعالان این رشته، کریکت به جایگاهی برسد که نام استانهای شایستهای همچون سیستان و بلوچستان و گلستان، که در این حوزه بسیار توانمند هستند، با این ورزش گره بخورد و همواره با افتخارآفرینی در آن همراه باشد.
وی گسترش عدالت و رفع تبعیض را از برنامههای جدی دولت دانست و افزود: ورزش میتواند در این مسیر نقش اجتماعی مهمی ایفا کند. آثار اجتماعی ورزش از کاهش بزهکاری تا افزایش نشاط، امید و اعتماد اجتماعی گسترده است و به همین دلیل باید از همه فعالان این عرصه قدردانی کرد.
سخنگوی دولت در ادامه خطاب به جوانان حاضر در مراسم، بهویژه دختران ورزشکار، گفت: دختران برای دستیابی به موفقیت و مدالآوری با موانع جدیتری مواجه هستند و ناچارند چند برابر تلاش کنند. از همین رو شایسته قدردانی ویژهاند.
مهاجرانی ابراز امیدواری کرد که به همت دختران و پسران این سرزمین، نام ایران همواره بدرخشد و پرچم سهرنگ کشور که با فداکاریها و خونهای بسیاری به دست آمده است، بر بلندای تاریخ و جغرافیای جهان برافراشته بماند.
وی با تأکید بر کارکردهای اجتماعی ورزش تصریح کرد: ورزش تنها یک فعالیت فردی نیست، بلکه آثار اجتماعی فراوانی دارد. امروز نیز شاهد هستیم که تیم ملی فوتبال ایران چگونه پرچم کشور را در کشوری که با آن در حال جنگ هستیم، برافراشته نگه داشته است.
سخنگوی دولت در بخش پایانی سخنان خود، خاطرنشان کرد: نقشهای متنوعی که ورزش میتواند ایفا کند بسیار حائز اهمیت است و هر جا سخن از توسعه متوازن به میان میآید، گسترش ورزش یکی از شاخصهای اصلی آن به شمار میرود.