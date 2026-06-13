پایداری ملت ایران محاسبات دشمنان را با شکست مواجه کرد

به گزارش ایلنا، آیت الله محمود رجبی افزود: تجربه جنگ‌های اخیر نشان داد دشمن در ارزیابی ظرفیت‌های ملت ایران دچار اشتباه محاسباتی شده بود و واقعیت‌های موجود را به درستی درک نکرده بود.

وی گفت: دشمن تصور می‌کرد با ملتی مشابه برخی جوامع دیگر مواجه است و می‌تواند با اعمال فشار و تهدید به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کند، اما در عمل با مردمی روبه‌رو شد که در برابر زورگویی و ظلم سر تسلیم فرود نمی‌آورند.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: ملت ایران از باور‌های عمیق دینی و اعتقادی برخوردار است و همین پشتوانه فکری و معنوی موجب شده است که نه تنها در برابر فشار‌ها ایستادگی کند، بلکه حمایت از مظلومان را نیز وظیفه خود بداند.

وی ادامه داد: این واقعیت یکی از مهم‌ترین عواملی بود که سبب شد برآورد‌های دشمن از شرایط داخلی کشور و میزان پایداری مردم با واقعیت‌های میدانی فاصله داشته باشد.

آیت الله رجبی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی دشمن ایجاد شکاف در جامعه و تضعیف همبستگی ملی بود اظهار کرد: طرف مقابل تلاش کرد با اقدامات مختلف انسجام ملت ایران را تحت تأثیر قرار دهد، اما در این مسیر نیز توفیقی به دست نیاورد.

وی گفت: برخلاف انتظار دشمن، حضور مردم و همراهی آنان با نظام و آرمان‌های انقلاب اسلامی نه تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه نشانه‌های همبستگی و وحدت ملی بیش از گذشته آشکار شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: دشمن گمان می‌کرد با فشار‌های خود می‌تواند اراده ملت ایران را متزلزل کند، اما نتیجه‌ای کاملاً متفاوت رقم خورد و مردم با صلابت بیشتری در صحنه حضور یافتند.

وی خاطرنشان کرد: این حضور و پایداری نشان داد سرمایه اصلی کشور، اعتماد و همراهی مردم است و همین مسئله بسیاری از نقشه‌های طراحی‌شده علیه جمهوری اسلامی را خنثی کرد.

آیت الله رجبی با اشاره به واکنش جمهوری اسلامی ایران در برابر اقدامات خصمانه دشمن بیان کرد: هنگامی که طرف مقابل دست به تعرض و حمله زد با پاسخی قاطع‌تر و سخت‌تر مواجه شد و همین مسئله موجب شد در محاسبات خود تجدیدنظر کند.

وی گفت: دشمن انتظار نداشت با چنین سطحی از آمادگی و قدرت پاسخ‌گویی روبه‌رو شود و همین امر موجب شد بخشی از برنامه‌ها و اهداف خود را از دسترس خارج ببیند.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: مجموعه رخداد‌های اخیر نشان داد که جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع و امنیت خود با اقتدار عمل می‌کند و اجازه نخواهد داد طرف مقابل به اهداف مورد نظرش دست پیدا کند.

وی افزود: ناکامی در تحقق اهداف از یک سو و مشاهده استقامت ملت ایران از سوی دیگر، دشمن را در شرایط دشواری قرار داده است.

آیت الله رجبی تصریح کرد: آنچه امروز از سوی دشمن مشاهده می‌شود بیشتر ناشی از احساس شکست و نگرانی نسبت به آینده است و اقداماتی که انجام می‌دهد در حقیقت تلاشی برای جبران ناکامی‌های گذشته به شمار می‌رود.

وی گفت: هنگامی که طرف مقابل دریافت به اهداف خود دست پیدا نکرده و توان برهم زدن وحدت ملی را ندارد به رفتار‌هایی روی آورد که بیش از هر چیز نشانه استیصال و سردرگمی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: مجموعه تحرکات و اقدامات اخیر دشمن را باید در چارچوب تلاش برای حفظ موقعیت خود و جلوگیری از شکست‌های بیشتر ارزیابی کرد.

وی تأکید کرد: ملت ایران در این مقطع نیز همانند گذشته با اتکا به باور‌های دینی و روحیه مقاومت در برابر فشار‌ها ایستادگی کرده و اجازه نخواهد داد دشمن به اهداف خود دست یابد.

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