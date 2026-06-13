محبی نجمآبادی:
برنامه هفتم توسعه باید متناسب با بازسازی خسارات جنگی اصلاح شود
عضو مجلس خبرگان رهبریگفت: پایداری ملت ایران سبب شد تا محاسبات طرف مقابل با شکست مواجه شود و اهداف طراحیشده آنان محقق نشود.
به گزارش ایلنا، بهروز محبی نجمآبادی با اشاره به بیانات حضرت آیت الله خامنهای درباره اصلاح برنامه هفتم توسعه با اولویت بازسازی خسارات جنگ، گفت: جنگ تحمیلی شرایط و موقعیت جدیدی را برای کشور ایجاد کرده است و به همین دلیل، قطعاً نیاز به برخی اصلاحات در برنامه پنجساله جاری کشور وجود دارد.
نماینده مردم «سبزوار، جوین، جغتای، داورزن، خوشاب و ششتمد» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه نقشه راه توسعهای و اجرایی کشور به شمار میرود، افزود: بخشی از اعتبارات کشور باید به سمت بازسازی زیرساختها و جبران خسارتهای ناشی از جنگ هدایت شود؛ از این رو طبیعی است که برخی بخشهای برنامه نیازمند تقویت و بازنگری باشد تا پاسخگوی نیازهای جدید کشور باشد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: بهویژه در حوزه تولید و بخشهایی که در جریان جنگ آسیب دیدهاند، اصلاحات مورد نیاز باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا روند بازسازی و ترمیم امور با کمترین وقفه انجام گیرد.
وی تأکید کرد: کمیسیون برنامه و بودجه در این زمینه دیدگاهها و رهنمودهای مقام معظم رهبری را مدنظر قرار خواهد داد و این موضوع به طور قطع در جلسات کمیسیون مورد بررسی قرار میگیرد.
محبی نجمآبادی خاطرنشان کرد: همچنین قانون الحاق (۳) نیز در دستور کار قرار دارد و میتوان بخشی از تغییرات و اصلاحات مورد نیاز را از طریق این قانون یا در قالب اصلاح احکام برنامه هفتم توسعه پیگیری و اجرایی کرد.