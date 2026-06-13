برنامه هفتم توسعه باید متناسب با بازسازی خسارات جنگی اصلاح شود

به گزارش ایلنا، بهروز محبی نجم‌آبادی با اشاره به بیانات حضرت آیت الله خامنه‌ای درباره اصلاح برنامه هفتم توسعه با اولویت بازسازی خسارات جنگ، گفت: جنگ تحمیلی شرایط و موقعیت جدیدی را برای کشور ایجاد کرده است و به همین دلیل، قطعاً نیاز به برخی اصلاحات در برنامه پنج‌ساله جاری کشور وجود دارد.

نماینده مردم «سبزوار، جوین، جغتای، داورزن، خوشاب و ششتمد» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه نقشه راه توسعه‌ای و اجرایی کشور به شمار می‌رود، افزود: بخشی از اعتبارات کشور باید به سمت بازسازی زیرساخت‌ها و جبران خسارت‌های ناشی از جنگ هدایت شود؛ از این رو طبیعی است که برخی بخش‌های برنامه نیازمند تقویت و بازنگری باشد تا پاسخگوی نیازهای جدید کشور باشد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: به‌ویژه در حوزه تولید و بخش‌هایی که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند، اصلاحات مورد نیاز باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا روند بازسازی و ترمیم امور با کمترین وقفه انجام گیرد.

وی تأکید کرد: کمیسیون برنامه و بودجه در این زمینه دیدگاه‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری را مدنظر قرار خواهد داد و این موضوع به طور قطع در جلسات کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.

محبی نجم‌آبادی خاطرنشان کرد: همچنین قانون الحاق (۳) نیز در دستور کار قرار دارد و می‌توان بخشی از تغییرات و اصلاحات مورد نیاز را از طریق این قانون یا در قالب اصلاح احکام برنامه هفتم توسعه پیگیری و اجرایی کرد.

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