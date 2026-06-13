افتتاح چندین پروژه آموزشی و درمانی در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) اصفهان به یاد شهدای ارتش
همزمان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان، آیین افتتاح و بهرهبرداری از چندین پروژه آموزشی و درمانی در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) اصفهان برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، همزمان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان، آیین افتتاح و بهرهبرداری از چندین پروژه آموزشی و درمانی در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) اصفهان با حضور مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان، امیر سرتیپ دوم خلبان ولی رحمانی فرمانده قرارگاه محرومیتزدایی ارتش و معاون طرح، برنامه و بودجه ارتش و جمعی از نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
امیر سرتیپ دوم خلبان رحمانی در این مراسم با تأکید بر جایگاه ارزشمند ایثار و ازخودگذشتگی، پزشکان، پرستاران و کادر حوزه سلامت را از مصادیق برجسته خدمت و فداکاری برشمرد و اظهار کرد: مفهوم ایثار تنها به میدانهای نبرد محدود نمیشود و نمونههای ارزشمند آن را میتوان در میان فعالان حوزه سلامت مشاهده کرد که در سختترین شرایط نیز در کنار مردم باقی میمانند.
فرمانده قرارگاه محرومیتزدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقش ارتش جمهوری اسلامی ایران در خدمترسانی به مردم، از اجرای صدها پروژه عمرانی، خدماتی و محرومیتزدایی در سطح کشور خبر داد و بر تداوم همکاری این نهاد در توسعه زیرساختهای عمومی و حوزه سلامت تأکید کرد.
مینو موحدی رییس مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) اصفهان نیز با بیان اینکه خدمت به مردم و ارتقای سلامت جامعه، هدف مشترک تمامی فعالان حوزه سلامت است، اظهار داشت: حوزه سلامت عرصهای مبتنی بر ایثار، مسئولیتپذیری و خدمترسانی شبانهروزی است و تمامی کارکنان این حوزه با تمام توان در مسیر حفظ و ارتقای سلامت مردم تلاش میکنند.
وی با قدردانی از همکاری ارتش جمهوری اسلامی ایران در اجرای پروژههای عمرانی و درمانی، همدلی، انسجام و کار تیمی را از مهمترین عوامل موفقیت مجموعههای درمانی برشمرد و دستاوردهای مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) را حاصل تلاش، مدیران، اساتید، پزشکان، پرستاران و کارکنان این مرکز و خیرین حوزه سلامت دانست.
رئیس مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) با اشاره به جایگاه راهبردی این مرکز در نظام سلامت کشور اظهار کرد: خانواده بزرگ بیمارستان الزهرا (س) با همدلی، انسجام و احساس مسئولیت، در خط مقدم تأمین امنیت سلامت جامعه قرار دارند و همواره تلاش کردهاند خدماتی شایسته و درخور مردم ارائه دهند.
در پایان این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام ارتش جمهوری اسلامی ایران از جمعی از خانوادههای معزز شهدای ارتش در جنگ رمضان تجلیل به عمل آمد.
در این مراسم، بازسازی و تجهیز بخش داخلی نوزادان و بخش مراقبتهای ویژه نوزادان (NICU) بخشهای ارتوپدی، جراحی توراکس و کلاسهای آموزشی مرکز که عملیات بازسازی و نوسازی آنها به طور کامل توسط قرارگاه محرومیتزدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شده بود افتتاح و بهره برداری شد.