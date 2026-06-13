معاون قضایی دادستان کل کشور:
پیشگیری کیفری و غیرکیفری همزمان در مقابله با کشت گیاهان مخدر پایه دنبال میشود
معاون قضایی دادستان کل کشور از برخورد قاطع دستگاه قضایی با عوامل کشت گیاهان مخدر پایه خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی جمادی با اشاره به ممنوعیت کشت خشخاش، اظهار کرد: برابر قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با الحاقات و اصلاحات بعدی، کشت خشخاش مطلقاً و کشت شاهدانه به قصد تولید مواد مخدر و روانگردان ممنوع بوده و دارای مجازات قانونی است.
معاون قضایی دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان یافته افزود: در همین راستا دادستانی کل کشور به عنوان عضو قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر و با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، سلسله اقداماتی را برای پیشگیری از بروز و شیوع جرائم مزبور در دستور کار داشته و رسیدگی به جرایم اشاره شده با قوت در دست اقدام است.
وی تصریح کرد: دادستانهای مراکز استانها نیز در کشف و تعقیب کیفری مرتکبین، آموزشهای لازم را در تشکیل پرونده و امحای کشت انجام شده به ضابطین ارائه کرده و بر آن و همچنین انجام وظایف دستگاههای متولی در ماده ۲۴ قانون مزبور نظارت میکنند و با هرگونه ترک فعل در این زمینه حسب ماده ۲۵ قانون مذکور با جدیت برخورد شده است.
جمادی ادامه داد: برابر سیاستهای ابلاغی علاوه بر مجازاتهای قانونی مرتکبین، با هدف پیشگیری کیفری و غیر کیفری، مجازاتهای تکمیلی و منطبق با نظام عدالت ترمیمی نیز مورد نظارت تأمینی ـ تربیتی و مراقبتی قرار گرفته و آگاهسازی در این زمینه برای اجتناب از بروز جرم در اولویت قرار دارد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان یافته یادآور شد: عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مبارزه همهجانبه با جرائم مواد مخدر به عنوان پرچمدار امر مبارزه با بلیه شوم اعتیاد به موادمخدر و روانگردان و در راستای نجات انسانها شامل چه اتباع ایرانی و چه سایر کشورها در جهان مطلوب بوده که ریشه آن در تعالیم انسانساز اسلام به عنوان ارزشهای اجتماعی متجلی است و این موضوع در جانفشانی حدود چهار هزار نفر از خادمین ملت در فرماندهی کل انتظامی کشور، نیروهای مسلح، نهادهای اطلاعاتی و دستگاه قضایی اثبات شده است لذا سیستم قضایی کشور نیز در کنار سربازان جان بر کف این عرصه، مبارزه با سوداگران مرگ را با جدیت پیگیری کرده و بر این برگ زرین افتخار میکند.