حضور وزرای اقتصاد و ارتباطات در نشست کمیسیون شوراهای مجلس

به گزارش ایلنا، نشست‌های هفته جاری کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه (۲۵ خرداد ماه) در دو نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد.

دستورکار این کمیسیون به شرح ذیل است:

_ بررسی درخواست ماده (۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی مجلس توسط آقای مصطفی معینی آرانی نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در خصوص استنکاف رییس جمهور در اجرای قانون ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی

_ نشست مشترک اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس با وزیر اموراقتصادی و دارایی

_ نشست اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.

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