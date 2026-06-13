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در هفته جاری انجام می‌شود؛

حضور وزرای اقتصاد و ارتباطات در نشست کمیسیون شوراهای مجلس

حضور وزرای اقتصاد و ارتباطات در نشست کمیسیون شوراهای مجلس
کد خبر : 1798301
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وزرای امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست های هفته جاری کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس حضور خواهند داشت.

به گزارش ایلنا، نشست‌های هفته جاری کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه (۲۵ خرداد ماه) در دو نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد.

دستورکار این کمیسیون به شرح ذیل است:

_ بررسی درخواست ماده (۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی مجلس توسط آقای مصطفی معینی آرانی نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در خصوص استنکاف رییس جمهور در اجرای قانون ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی

_ نشست مشترک اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس با وزیر اموراقتصادی و دارایی

_ نشست اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات. 

 

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