در هفته جاری انجام میشود؛
حضور وزرای اقتصاد و ارتباطات در نشست کمیسیون شوراهای مجلس
وزرای امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست های هفته جاری کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس حضور خواهند داشت.
به گزارش ایلنا، نشستهای هفته جاری کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه (۲۵ خرداد ماه) در دو نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد.
دستورکار این کمیسیون به شرح ذیل است:
_ بررسی درخواست ماده (۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی مجلس توسط آقای مصطفی معینی آرانی نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در خصوص استنکاف رییس جمهور در اجرای قانون ساماندهی وضعیت حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی
_ نشست مشترک اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس با وزیر اموراقتصادی و دارایی
_ نشست اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.