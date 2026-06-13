قالیباف:
به تأسی از شهدای جنگ ۱۲ روزه؛ تا پای جان برای پیروزی نهایی ایران عزیز ایستادهایم
رئیس مجلس شورای اسلامی در سالروز آغاز جنگ ۱۲ روزه، با گرامیداشت یاد شهدای این جنگ، حملات رژیم اسرائیل و آمریکا به ایران را محکوم کرد و بر تداوم ایستادگی برای سربلندی و پیروزی نهایی کشور تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در سالروز آغاز جنگ ۱۲ روزه در پیامی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:
یکسال از آغاز اولین دور از حملات جنایتکارانهٔ رژیم اسراییل و آمریکا به خانهٔ ابدی ما ایران میگذرد؛ کودکان بیگناه را به قتل رساندند و از هیچ جنایت و قساوتی پرهیز نکردند.
به تأسی از شهدای قهرمان و مظلوم جنگ ۱۲ روزه، تا پای جان برای سربلندی و پیروزی نهایی ایران عزیز ایستادهایم.