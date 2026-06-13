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سیاسی



سیاست داخلی ۲۳ / ۰۳ / ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۷:۰۴

رشیدی کوچی:

برخی گروه‌ها سرنوشتی مشابه فرقان و حجتیه خواهند داشت

یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی جریان‌های سیاسی، آنها را به دعوت به شورش خیابانی و تلاش برای تضعیف نظام متهم کرد و مدعی شد این گروه‌ها سرنوشتی مشابه فرقان و حجتیه خواهند داشت.