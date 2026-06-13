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رشیدی کوچی:

برخی گروه‌ها سرنوشتی مشابه فرقان و حجتیه خواهند داشت

برخی گروه‌ها سرنوشتی مشابه فرقان و حجتیه خواهند داشت
کد خبر : 1798288
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یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی جریان‌های سیاسی، آنها را به دعوت به شورش خیابانی و تلاش برای تضعیف نظام متهم کرد و مدعی شد این گروه‌ها سرنوشتی مشابه فرقان و حجتیه خواهند داشت.

به گزارش ایلنا، جلال رشیدی کوچی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

رسما دعوت به شورش خیابانی می‌کنند. به فرماندهان میدان و مذاکره علنا توهین می‌کنند. با قدرت تمام در حال تضعیف نظام هستند. به رهبر جدید بی‌پروا حمله می‌کنند. واو به واو کلمات ترامپ را نصب‌العین تحلیل‌هایشان قرار داده‌اند. چرا؟ چون می‌دانند قرار است به زباله‌دان تاریخ فرستاده شوند مثل فرقان و حجتیه.

 

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