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مهاجرانی:

میدان و دیپلماسی در کنار هم از ایران دفاع می‌کنند

میدان و دیپلماسی در کنار هم از ایران دفاع می‌کنند
کد خبر : 1798265
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سخنگوی دولت با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: میدان و دیپلماسی در کنار هم از ایران دفاع می‌کنند.

به گزارش ایلنا، متن پیام فاطمه مهاجرانی،‌ سخنگوی دولت، به این شرح است:

یک سال از آغاز جنگ تحمیلی دوم می‌گذرد. همان‌گونه که رهبر شهید گفتند: «این جنگ را آنها آغاز کردند، اما ما آن را به پایان می‌رسانیم».
‌میدان و دیپلماسی در کنار هم از ایران دفاع می‌کنند؛ یکی حافظ امنیت کشور و دیگری مدافع حقوق ملت. مذاکره از موضع اقتدار، ادامه همان دفاع ملی است.

 

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