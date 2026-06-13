به گزارش ایلنا، متن پیام فاطمه مهاجرانی،‌ سخنگوی دولت، به این شرح است:

یک سال از آغاز جنگ تحمیلی دوم می‌گذرد. همان‌گونه که رهبر شهید گفتند: «این جنگ را آنها آغاز کردند، اما ما آن را به پایان می‌رسانیم».

‌میدان و دیپلماسی در کنار هم از ایران دفاع می‌کنند؛ یکی حافظ امنیت کشور و دیگری مدافع حقوق ملت. مذاکره از موضع اقتدار، ادامه همان دفاع ملی است.

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