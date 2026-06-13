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ولایتی:

شهید طهرانچی در تمامی امور خستگی‌ناپذیر بود

شهید طهرانچی در تمامی امور خستگی‌ناپذیر بود
کد خبر : 1798258
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مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل و رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد گفت: شهید طهرانچی با تلاش خستگی‌ناپذیری برای اعتلای علمی دانشگاه پیش می‌رفت.

به گزارش ایلنا،  علی‌اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل و رئیس هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد در پیامی برای اولین سالگرد شهید طهرانچی اظهار داشت: ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی شاهد شهادت رئیس فقید خود بود. دانشمندی متعهد و شخصیتی بی نظیر که تلاش خود را بر بازآفرینی مجدد علمی این مرز و بوم معطوف ساخت.

وی گفت: شهید طهرانچی با تلاش خستگی‌ناپذیری برای اعتلای علمی دانشگاه کشور طرح‌ها و برنامه‌های مختلف را برنامه‌ریزی، طراحی و اجرایی کرده بود.

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