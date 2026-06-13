به گزارش ایلنا، علی‌اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل و رئیس هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد در پیامی برای اولین سالگرد شهید طهرانچی اظهار داشت: ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی شاهد شهادت رئیس فقید خود بود. دانشمندی متعهد و شخصیتی بی نظیر که تلاش خود را بر بازآفرینی مجدد علمی این مرز و بوم معطوف ساخت.