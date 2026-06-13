گودرزی خبر داد:
جلسه وبیناری مجلس با سیمایی صراف و کاظمی
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه وبیناری با وزیر علوم و آموزش و پرورش خبر داد.
به گزارش ایلنا، عباس گودرزی از برگزاری جلسه وبیناری فردا ( یکشنبه ) با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر داد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد:وزرای علوم ، تحقیقات و فن آوری و آموزش و پرورش نیز میهمان جلسه فوق خواهند بود.
وی گفت : در این جلسه سیاست ها ، برنامه ها و اقدامات دولت در خصوص تداوم و کیفیت فعالیت های آموزش و آزمون ها در شرایط خاص کشور بررسی خواهد شد.