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گودرزی خبر داد:

جلسه وبیناری مجلس با سیمایی صراف و کاظمی

جلسه وبیناری مجلس با سیمایی صراف و کاظمی
کد خبر : 1798186
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سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه وبیناری با وزیر علوم و آموزش و پرورش خبر داد.

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی از برگزاری جلسه وبیناری فردا ( یکشنبه ) با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر داد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد:وزرای علوم ، تحقیقات و فن آوری و آموزش و پرورش نیز میهمان جلسه فوق خواهند بود.

وی گفت : در این جلسه سیاست ها ، برنامه ها و اقدامات دولت در خصوص تداوم و کیفیت فعالیت های آموزش و آزمون ها در شرایط خاص کشور بررسی خواهد شد.

 

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