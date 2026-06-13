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آیت الله آملی لاریجانی مناسبت نخستین سالگرد جنگ ۱۲روزه؛

پس از یک سال دشمنان در تحقق پروژه تفرقه و تضعیف ایران ناکام ماندند

پس از یک سال دشمنان در تحقق پروژه تفرقه و تضعیف ایران ناکام ماندند
کد خبر : 1798184
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رئیس مجمه تشخیص مصلحت نظام بیان کرد:در نخستین سالگرد شهادت جمعی از فرماندهان ارشد و نخبگان کشور از جمله شهیدان باقری، سلامی، حاجی‌زاده، رشید و دکتر طهرانچی، تأکید شد که دشمنان ایران با وجود تلاش برای تضعیف نظام اسلامی و ایجاد شکاف در میان ملت، به اهداف خود دست نیافتند و خون این شهیدان موجب تقویت وحدت ملی، روحیه مقاومت و انسجام بیشتر ملت ایران شده است.

به گزارش ایلنا، آیت الله صادق آملی لاریجانی به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سرداران بزرگ اسلام در جنگ ۱۲روزه، در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت: ‌

اکنون که یک سال از شهادت سرداران بزرگ اسلام؛ شهیدان باقری، سلامی، حاجی‌زاده، رشید و دیگر شهدای جنگ تحمیلی دوم همچون شهید دکتر طهرانچی می‌گذرد، بیش از پیش آشکار شده است که دشمنان ایران، با همه خباثت و جنایت خود، به اغراض شوم خویش نرسیدند.

 ‌اگرچه اراده جبّاران آمریکایی و صهیونیستی بر تضعیف و فروپاشی نظام اسلامی و ایجاد تفرقه در میان ملت ایران قرار گرفته بود، اما خون مطهر این شهیدان به مشیت الهی مایه استحکام بیشتر وحدت ملی، تجدید روح مقاومت و ایستادگی ملت مؤمن ایران در برابر دشمنان شد.

 

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