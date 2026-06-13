پس از یک سال دشمنان در تحقق پروژه تفرقه و تضعیف ایران ناکام ماندند

به گزارش ایلنا، آیت الله صادق آملی لاریجانی به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سرداران بزرگ اسلام در جنگ ۱۲روزه، در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت: ‌

اکنون که یک سال از شهادت سرداران بزرگ اسلام؛ شهیدان باقری، سلامی، حاجی‌زاده، رشید و دیگر شهدای جنگ تحمیلی دوم همچون شهید دکتر طهرانچی می‌گذرد، بیش از پیش آشکار شده است که دشمنان ایران، با همه خباثت و جنایت خود، به اغراض شوم خویش نرسیدند.

‌اگرچه اراده جبّاران آمریکایی و صهیونیستی بر تضعیف و فروپاشی نظام اسلامی و ایجاد تفرقه در میان ملت ایران قرار گرفته بود، اما خون مطهر این شهیدان به مشیت الهی مایه استحکام بیشتر وحدت ملی، تجدید روح مقاومت و ایستادگی ملت مؤمن ایران در برابر دشمنان شد.

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