سرلشکر عبدالهی:
دنیا به زودی طنین پیروزی ایران را خواهد شنید
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا حضور استوار ملت ایران اسلامی در میدان را پشتوانه مستحکم نیروهای مسلح دانست و گفت: به فضل الهی جهانیان به زودی طنین پیروزی ایران و ایرانی و غلبه مقاومت بر دشمن متجاوز و تروریست در دنیا را خواهد شنید.
به گزارش ایلنا، سردار سرلشکر «علی عبداللهی» به آیین بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت سپهبد شهید «غلامعلی رشید» و فرزندش «امین عباس رشید» پیامی صادر کرد.
متن کامل پیام فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا بدین شرح است:
نخستین سالگرد شهادت مظلومانه و پر افتخار استراتژیست بیبدیل و نظریهپرداز برجسته دفاع مقدس سردار سرافراز سپهبد پاسدار غلامعلی رشید، فرمانده شهید قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص) را به محضر مقدس حضرت ولی عصر (عج)، رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی)، خانوادههای معظم، فرماندهان و رزمندگان غیور و ولایتمدار نیروهای مسلح و همچنین آحاد ملت شریف، بصیر، تاریخ ساز و قدرشناس ایران اسلامی تبریک و تسلیت عرض میکنم.
شهادت این سردار که در پی جنایت تروریستی رژیم سفاک صهیونی در آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رقم خورد؛ اگر چه ضایعهای جانگداز بود، ولی بار دیگر قدرت بازدارندگی و اقتدار ملی ایران اسلامی را به رخ جهانیان کشاند.
شهید رشید نهفقط یک فرمانده میدانی که یک مکتب در عرصه دفاع و امنیت ملی بود؛ او که در دوران دفاع مقدس بهعنوان یکی از معماران اصلی عملیاتهای غرورآفرینی نظیر فتحالمبین، بیتالمقدس و کربلای پنج در قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا ایفای نقش کرد با هوشمندی ژئوپلتیک و تحلیلهای عمیق معادلات نبرد حق علیه باطل را دگرگون ساخت.
نقش راهبردی این شهید گرانقدر هرگز به هشت سال دوران دفاع مقدس محدود نبود و پس از جنگ بهعنوان یکی از معماران اصلی دکترین دفاعی کشور و قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران با اشراف کامل بر تهدیدهای ترکیبی دشمن و تأکید بر صبر راهبردی در کنار افزایش توان تهاجمی و بازدارندگی، نقش بی بدیلی در حفظ امینت پایدار ایران اسلامی ایفا کرد.
جنایت شهادت ایشان، توسط رژیم صهیونی با همراهی دولت تروریست ایالات متحده آمریکا خود گواه روشنی بر جایگاه کلیدی آن سردار عالیقدر در پیشبرد اهداف دفاعی کشور بود؛ امروز و در موسم پاسداشت نخستین سالگرد شهادت آن شهید ارجمند با او عهد و پیمان میبندیم که راهش را با قدرت و قوت ادامه خواهم داد.
دشمن زبون و درنده خیال میکرد با ترور فیزیکی مغزهای متفکر نظامی ایران میتواند خللی در اراده دفاعی ایران ایجاد کند، اما غافل از اینکه شهید رشید میراثی از دانش، تجربه و تفکر راهبردی را برای هدایت نسلهای آینده به یادگار نهاد و امروز فرماندهان غیور نیروهای مسلح با تکیه بر همان نقشه راه مقابله با جنگ ترکیبی و شناختی پیچیده دشمن در دفاع مقدس سوم را هوشمندانه مدیریت میکنند و آحاد رزمندگان و مدافعان غیرتمند وطن در سراسر مرزهای آب، خاکی و هوایی کشور با روحیه «ما میتوانیم» و بهره گیری از تجهیزات پیشرفته و بومی، مظهر بازدارندگی فعال و صلابت ملی هستند.
ما ادامهدهندگان راه شهید رشید کاملاً آگاهیم که امنیت و آرامش امروز ایران اسلامی مرهون مجاهدتهای خاموش و شبزندهداریهای فرماندهان دلسوز و خستگیناپذیری، چون شهید رشید است که تا آخرین لحظه حیات، مشغول طراحی و تحمیل قدرتسازی دفاعی و بازنده برای کشور بودهاند.
بیتردید ملت وفادار و قدرشناس ایران اسلامی با تاسی به سیره و منش شهدای اقتدار ایران اسلامی بهویژه سپهبد پاسدار شهید غلامعلی رشید تحت تدابیر و منویات خلف صالح امام شهید، رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوا آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای همانند همیشه استوار و پا برجا در میدان، پشتوانه مستحکم نیروهای مسلح در برابر تهدیدات دشمنان بهخصوص در شرایط خطیر جنگ سوم تحمیلی آمریکایی صهیونی بوده و به فضل الهی جهانیان بهزودی طنین پیروزی ایران و ایرانی و غلبه مقاومت بر دشمن متجاوز و تروریست در پهنه گیتی را خواهد شنید.