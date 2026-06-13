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کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در کهگیلویه و بویراحمد

کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در کهگیلویه و بویراحمد
کد خبر : 1798064
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در اجرای مصوبات کمیته حقوقی و قضایی پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت، حدود ۳۰ هزار لیتر سوخت و ۴۷۱ هزار نخ سیگار قاچاق در استان کهگیلویه و بویراحمد کشف و ضبط شد.

به گزارش ایلنا، سید وحید موسویان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از موفقیت نیرو‌های انتظامی و اطلاعاتی در راستای برخورد با قاچاق سازمانیافته خبر داد.

جلسه این کمیته به ریاست دادستان مرکز استان و با حضور معاون دادستان در امور نظارت بر ضابطین، مدیرکل تعزیرات حکومتی و سایر نهاد‌های مسئول برگزار شد.

این نشست در چارچوب دستورالعمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با هدف بررسی راهکار‌های پیشگیری، ارتقای هماهنگی دستگاه‌ها و شناسایی شبکه‌های قاچاق تشکیل شد.

پس از این جلسه و در پی اجرای مصوبات، مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه فتح استان، طی اقدامات اطلاعاتی و میدانی موفق به کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و ۴۷۱ هزار نخ سیگار شدند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اعلام کرد: برای این پرونده‌ها قرار‌های تأمین کیفری صادر شده و تحقیقات جهت شناسایی سایر عوامل مرتبط ادامه دارد. سوخت‌های مکشوفه پس از تشریفات قانونی به چرخه رسمی توزیع بازگردانده شد و سیگار‌های قاچاق نیز طبق مقررات ضبط شد.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های شبانهروزی ضابطان عام و خاص، بهویژه پلیس امنیت اقتصادی و سازمان اطلاعات سپاه، تأکید کرد: دستگاه قضایی با هرگونه اقدام مخل امنیت اقتصادی، اخلال در نظام توزیع فرآورده‌های نفتی و تضییع حقوق عمومی قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

موسویان در پایان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت افراد یا شبکه‌های قاچاق سوخت و کالا، مراتب را از طریق مراجع ذیصلاح گزارش دهند تا از سرمایه‌های ملی صیانت شود.

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