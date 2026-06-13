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سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران:

دستگیری عامل ارسال تصاویر اماکن نظامی در پیشوا

دستگیری عامل ارسال تصاویر اماکن نظامی در پیشوا
کد خبر : 1798062
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روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران از دستگیری فردی در شهرستان پیشوا خبر داد که بنا بر اعلام این نهاد، تصاویر و فیلم‌های مربوط به اصابت موشک به اماکن نظامی را برای شبکه‌های معاند و رسانه‌های خارجی ارسال کرده بود.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران اعلام کرد که سربازان گمنام سازمان اطلاعات سپاه شهرستان پیشوا طی یک عملیات اطلاعاتی، فردی را که با عناصر خارج از کشور و برخی رسانه‌های معاند در ارتباط بوده، شناسایی و دستگیر کردند.

بر اساس این گزارش، متهم با تهیه و ارسال تصاویر و فیلم‌های مربوط به لحظات اصابت موشک به اماکن نظامی، این محتوا را در اختیار شبکه‌های سلطنت‌طلب، رسانه ایران اینترنشنال و برخی رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی قرار داده بود.

 به نقل از روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) در روز شنبه ۲۳ خرداد، سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران اعلام کرد که با رصد اطلاعاتی و اقدام سریع نیروهای سازمان اطلاعات سپاه، این فرد کمتر از چهار ساعت پس از انتشار فیلم‌ها شناسایی، دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.

در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است در صورت مشاهده هرگونه تحرک، فعالیت یا موارد مشکوک امنیتی، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۴ سازمان اطلاعات سپاه گزارش کنند.

روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) همچنین تأکید کرد که دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی با افرادی که امنیت کشور را هدف قرار دهند یا با شبکه‌های معاند و بیگانه همکاری کنند، برخورد قانونی و قاطع خواهند داشت.

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