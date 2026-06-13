از سوی اسماعیلی صورت گرفت؛
صدور احکام مدیران معاونت امور مجلس
معاون راهبردی و امور مجلس رییس جمهور با صدور احکامی مدیران جدید معاونت امور مجلس را منصوب کرد
به ایلنا، محسن اسماعیلی با صدور احکامی، محمد کلاشی را بهعنوان مدیرکل دفتر امور نظارتی مجلس و ارزیابی دستگاههای اجرایی، جواد شجاع را بهعنوان مدیرکل دفتر تحقیقات و پژوهش، و حسن دلیری را بهعنوان مدیرکل دفتر پیگیری طرحها و لوایح و تدوین مذاکرات منصوب کرد.
معاون رئیس جمهور در نشست شورای معاونان معاونت امور مجلس ضمن معارفه مدیران جدید گفت: با ثبات و استمرار این مدیران که از بدنه داخلی این معاونت هستند انتظار می رود گامی جدی و جدید برای تحول در امور تقنینی، نظارتی و پژوهشی امور مجلس صورت پذیرد.
اسماعیلی افزود: صدور این احکام نشانه اعتماد به بدنه کارشناسی این معاونت است و این افراد در دوره سرپرستی نشان دادند انگیزه کافی برای ایجاد تحول و ارتقاء فعالیت ها را دارند.
معاون رئیس جمهور با تأکید بر استفاده از ظرفیتهای داخلی مجموعه تصریح کرد: متاسفانه تعلل در انتخاب و انتصاب مدیران این مجموعه در گذشته آسیب هایی ایجاد کرده بود اما اکنون با این انتصابات به فضل الهی و با هم افزایی مدیران فصل تازه ای از فعالیت ها آغاز خواهد شد.