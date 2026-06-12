رئیس سازمان عقیدتی وزارت دفاع:
نیروهای مسلح ایران در اوج اقتدار دفاعی قرار دارند
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح کشور، گفت: ایران با تکیه بر دانش بومی، نخبگان داخلی و تجهیزات تولید داخل به بالاترین سطح اقتدار دفاعی دست یافته است.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام سید ضیاءالدین آقاجانپور روز جمعه در مراسم سالگرد سرباز شهید جنگ ۱۲ روزه، فرزین میرزاگلپور در ساری اظهار کرد: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به برکت خون شهدا و تلاش متخصصان صنعت دفاعی، به جایگاهی رسیده است که امروز بخش عمده توان بازدارندگی کشور بر پایه تولیدات داخلی استوار است.
وی افزود: دشمنان با هدف تضعیف ایران، اسلام و حاکمیت اسلامی وارد میدان شدند، اما مردم ایران با اتکا به توان دفاعی بومی و اقتدار نیروهای مسلح در برابر آنان ایستادگی کردند و اجازه تحقق اهداف دشمن را ندادند.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با تأکید بر اینکه ملت ایران هرگز زیر بار ظلم و سلطه بیگانگان نخواهد رفت، تصریح کرد: نیروهای مسلح کشور با بهرهگیری از ظرفیت دانشمندان و نخبگان داخلی، تجهیزات پیشرفته دفاعی شامل انواع موشکها، سامانههای رزمی، ناوها، شناورها، جنگندهها و ماهوارههای بومی را تولید کردهاند و در آمادگی کامل قرار دارند.
حجت الاسلام آقاجانپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور در دوران پهلوی، وابستگی ساختارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی آن دوره به قدرتهای خارجی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: انقلاب اسلامی مسیر استقلال، خودباوری و اتکای به توان داخلی را برای کشور هموار کرد.
وی همچنین با اشاره به جایگاه شهدا در تداوم مسیر انقلاب اسلامی، بر ضرورت صبر، استقامت و حفظ آرمانهای آنان تأکید کرد و افزود: فرهنگ ایثار و مقاومت، سرمایه ارزشمند ملت ایران در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان است.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع در پایان، پاسداشت یاد و خاطره شهدا را عامل تداوم اقتدار و عزت جمهوری اسلامی دانست و بر ضرورت انتقال فرهنگ مقاومت و خودباوری به نسلهای آینده تأکید کرد.