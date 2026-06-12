نیروهای مسلح ایران در اوج اقتدار دفاعی قرار دارند

وی افزود: دشمنان با هدف تضعیف ایران، اسلام و حاکمیت اسلامی وارد میدان شدند، اما مردم ایران با اتکا به توان دفاعی بومی و اقتدار نیروهای مسلح در برابر آنان ایستادگی کردند و اجازه تحقق اهداف دشمن را ندادند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با تأکید بر اینکه ملت ایران هرگز زیر بار ظلم و سلطه بیگانگان نخواهد رفت، تصریح کرد: نیروهای مسلح کشور با بهره‌گیری از ظرفیت دانشمندان و نخبگان داخلی، تجهیزات پیشرفته دفاعی شامل انواع موشک‌ها، سامانه‌های رزمی، ناوها، شناورها، جنگنده‌ها و ماهواره‌های بومی را تولید کرده‌اند و در آمادگی کامل قرار دارند.

حجت الاسلام آقاجانپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور در دوران پهلوی، وابستگی ساختارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی آن دوره به قدرت‌های خارجی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: انقلاب اسلامی مسیر استقلال، خودباوری و اتکای به توان داخلی را برای کشور هموار کرد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه شهدا در تداوم مسیر انقلاب اسلامی، بر ضرورت صبر، استقامت و حفظ آرمان‌های آنان تأکید کرد و افزود: فرهنگ ایثار و مقاومت، سرمایه ارزشمند ملت ایران در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع در پایان، پاسداشت یاد و خاطره شهدا را عامل تداوم اقتدار و عزت جمهوری اسلامی دانست و بر ضرورت انتقال فرهنگ مقاومت و خودباوری به نسل‌های آینده تأکید کرد.