وی با بیان اینکه مردم ایران در مقاطع حساس تاریخ، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ کشور ایفا کرده‌اند، افزود: خداوند متعال همواره ملت‌هایی را که شایستگی داشته باشند مورد لطف و عنایت قرار می‌دهد و ملت ایران نیز با انتخاب آگاهانه مسیر انقلاب اسلامی، ولایت و رهبری را برگزیده و در دفاع از این آرمان‌ها استوار مانده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف طی ماه‌های گذشته، تصریح کرد: امروز بیش از ۱۰۰ روز است که مردم با حضور، حمایت و پشتیبانی خود نشان داده‌اند که در همه عرصه‌ها، از دیپلماسی تا میدان، ملاک عملشان رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است و حتی ذره‌ای از این مسیر فاصله نگرفته‌اند.

حاجی‌بابایی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی از خرداد سال گذشته تاکنون در برابر سنگین‌ترین هجمه‌های آمریکا و متحدانش ایستاده است، گفت: از جنگ نظامی گرفته تا جنگ رسانه‌ای، عملیات روانی، تحریم‌های اقتصادی، فشارهای بین‌المللی و تبلیغات گسترده برای ایجاد ناامیدی و برهم زدن آرامش جامعه، همگی بخشی از یک جنگ ترکیبی و تمام‌عیار علیه ملت ایران بوده است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب در جنگ ۱۲ روزه با هدایت قاطع خود مسیر مقابله را مشخص کردند و همان هدایت‌های حکیمانه، محاسبات دشمن را برهم زد. امروز نیز هرگونه موضع‌گیری در عرصه‌های سیاسی، دیپلماتیک و رسانه‌ای باید بر مدار رهنمودهای رهبر انقلاب باشد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنگ روانی دشمن اظهار کرد: امروز یکی از مهم‌ترین ابزارهای دشمن، انتشار اخبار آلوده، خبرهای سمی، فضاسازی‌های رسانه‌ای و ایجاد اضطراب در جامعه است. هدف اصلی این عملیات رسانه‌ای، برهم زدن انسجام ملی و ایجاد اختلاف میان مردم است، اما ملت ایران با بصیرت خود این توطئه‌ها را خنثی کرده‌اند.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه جمهوری اسلامی درگیر یک جنگ ترکیبی و همه‌جانبه است، ادامه داد: اقدامات و مواضع رئیس‌جمهور آمریکا صرفاً علیه جمهوری اسلامی نیست، بلکه بخش مهمی از آن برای اقناع افکار عمومی داخل آمریکا انجام می‌شود؛ چراکه دولت آمریکا تاکنون نتوانسته هیچ دستاوردی از این جنگ را برای مردم خود تشریح کند.

وی خاطرنشان کرد: آمریکا با هدف تجزیه ایران، ایجاد آشوب داخلی، تضعیف نظام جمهوری اسلامی و برهم زدن انسجام ملی وارد این میدان شد، اما نه تنها به هیچ‌یک از اهداف خود دست نیافت، بلکه وحدت و همبستگی ملت ایران بیش از گذشته تقویت شد و امروز حتی کشورهای منطقه نیز بیش از گذشته به ناکارآمدی راهبردهای آمریکا در تأمین امنیت پی برده‌اند.

وی با بیان اینکه آمریکا پس از آغاز این جنگ نتوانسته جایگاه گذشته خود را در نظام بین‌الملل حفظ کند، افزود: پیش از این، آمریکا خود را ابرقدرت بلامنازع جهان معرفی می‌کرد، اما امروز دیگر هیچ کشوری چنین برداشتی ندارد و هیمنه این کشور در عرصه جهانی شکسته شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دشمنان تصور می‌کردند با حمله به جمهوری اسلامی ایران، مانع تبدیل شدن کشورمان به یک قدرت بزرگ جهانی خواهند شد، اما نتیجه این جنگ کاملاً معکوس بود؛ ملت ایران متحدتر شد، اقتدار خود را به نمایش گذاشت و جایگاه جمهوری اسلامی در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی بیش از گذشته ارتقا یافت.

حاجی‌بابایی با اشاره به ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر فشارهای آمریکا تصریح کرد: امام راحل(ره) همواره از پوشالی بودن هیمنه آمریکا سخن می‌گفتند و امروز این حقیقت برای جهانیان آشکار شده است. جمهوری اسلامی ایران با اقتدار در برابر ناوها، هواپیماها و تهدیدهای دشمن ایستاد و هر جا لازم بود با قدرت پاسخ داد و این اقتدار، حاصل حضور، مقاومت و پشتیبانی مردم در صحنه است.

وی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین سرمایه کشور در شرایط کنونی وحدت ملی است، گفت: رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر حفظ وحدت تأکید کرده‌اند و تصریح داشته‌اند که حتی اختلاف‌نظرهای موجه نیز نباید به تنازع و دودستگی تبدیل شود، زیرا امروز تنها امید دشمن، ایجاد شکاف میان مردم و خسته کردن آنان از حضور در صحنه است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در جمهوری اسلامی همه می‌توانند دیدگاه‌ها و نظرات خود را بیان کنند و طرح دیدگاه‌های مختلف امری طبیعی است، اما هیچ سخن و موضعی نباید به اختلاف، تفرقه و تضعیف انسجام ملی منجر شود. امروز بیش از هر زمان دیگری باید حول محور ولایت، منافع ملی و مصالح کشور متحد باشیم.

حاجی‌بابایی افزود: ملت ایران نشان داده‌اند که اهل جنگ‌طلبی نیستند و هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده‌اند، اما در برابر زیاده‌خواهی و تجاوز نیز هرگز عقب‌نشینی نخواهند کرد. جمهوری اسلامی همواره از گفت‌وگو برای احقاق حقوق ملت استقبال کرده، اما تجربه نشان داده است که آمریکا تنها زبان قدرت، مقاومت و ایستادگی را می‌فهمد.

وی با بیان اینکه مطالبات ملت ایران باید از سوی مجامع بین‌المللی به رسمیت شناخته شود، اظهار کرد: کشورهای متجاوز باید پاسخگوی جنایت‌های خود باشند، خسارت‌های وارد شده به ملت ایران را جبران کنند و تصمیمات ظالمانه‌ای که طی سال‌های گذشته علیه جمهوری اسلامی اتخاذ شده است، لغو شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی سخنان خود با تجلیل از مقام شامخ شهدا و خانواده‌های آنان، تأکید کرد: امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور مرهون خون پاک شهیدان است و همه ما وظیفه داریم با حفظ وحدت، تقویت همدلی و حضور آگاهانه در صحنه، از آرمان‌های انقلاب اسلامی و خون شهدا پاسداری کنیم.

حاجی‌بابایی در پایان ابراز امیدواری کرد ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و رهبری، مسیر عزت و پیشرفت را با قدرت ادامه داده و همچنان سربلند، پیروز و موفق باشند.