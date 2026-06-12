به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، ظهر امروز (جمعه ۲۲ خردادماه) در جریان سفر به استان گیلان به دعوت محمد علیجانی نماینده مردم رودسر و املش، در نشست شورای اداری شهرستان رودسر که در فرمانداری این شهرستان با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان، مدیران اجرایی استان و شهرستان و با همراهی سیدابوالحسن مصطفوی نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای اقتدار و امام شهیدان، بر ضرورت همدلی و هم‌افزایی همه مسئولان برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به مردم تأکید کرد.

وی با قدردانی از پیگیری‌های محمد علیجانی برای برگزاری این نشست، اظهار کرد: حضور در میان مردم و بررسی میدانی مسائل مناطق مختلف کشور از مهم‌ترین وظایف نمایندگان مجلس است و خوشحالم که امروز در جمع مردم شریف رودسر حضور دارم.

نایب رئیس مجلس با اشاره به سفرهای متعدد خود به استان‌های مختلف کشور گفت: طی ماه‌های اخیر تقریباً هر ماه به چند استان سفر کرده‌ام و از نزدیک روند مدیریت استان‌ها، میزان هماهنگی میان دستگاه‌ها و روند اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی را بررسی کرده‌ام. استان گیلان از جمله استان‌هایی است که به دلیل همراهی و هماهنگی میان استاندار، مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس، ظرفیت مناسبی برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای دارد.

وی همچنین از حضور سیدابوالحسن مصطفوی نماینده مردم رزن و درگزین در این سفر قدردانی کرد و افزود: همراهی نمایندگان مجلس در بازدیدهای میدانی موجب می‌شود مسائل مناطق مختلف با نگاه کارشناسی‌تر بررسی و در سطح ملی پیگیری شود.

حاجی‌بابایی با اشاره به نشست برگزار شده پیش از شورای اداری شهرستان رودسر اظهار کرد: در آن جلسه نماینده مردم رودسر و املش، امام جمعه، فرماندار و مدیران شهرستان مسائل و مطالبات مختلفی را مطرح کردند که بخشی از آنها در سطح ملی قابل پیگیری است و مجلس در کنار دولت برای حل این مشکلات تلاش خواهد کرد.

وی با بیان اینکه استان گیلان یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری کشور است، گفت: گیلان فقط متعلق به مردم این استان نیست، بلکه همه مردم ایران از ظرفیت‌های طبیعی، گردشگری و اقتصادی آن استفاده می‌کنند؛ بنابراین همان‌گونه که این استان به کل کشور خدمت می‌کند، باید از حمایت‌های ملی نیز متناسب با جایگاه خود برخوردار باشد.

نایب رئیس مجلس با اشاره به معضل پسماند در گیلان افزود: موضوع پسماند از مهم‌ترین مشکلات این استان است و سال‌هاست مردم از این مسئله رنج می‌برند. در زمان بررسی بودجه نیز مجلس برای حل این مشکل اعتبارات ویژه‌ای در نظر گرفت، زیرا معتقدیم ساماندهی پسماند تنها یک مطالبه محلی نیست بلکه ضرورتی ملی برای حفظ سلامت مردم، محیط زیست و صنعت گردشگری کشور محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: استانی که هر سال پذیرای میلیون‌ها مسافر است، باید از زیرساخت‌های مناسب در حوزه بهداشت، محیط زیست و مدیریت پسماند برخوردار باشد و دولت باید این موضوع را در اولویت قرار دهد.

حاجی‌بابایی در ادامه با اشاره به پروژه سد مخزنی پلرود اظهار کرد: این پروژه یکی از مطالبات قدیمی مردم منطقه است و براساس گزارش‌های ارائه شده، پیشرفت مناسبی داشته است اما برای تکمیل آن باید حمایت بیشتری صورت گیرد.

وی افزود: با هماهنگی نماینده مردم رودسر و املش مقرر شد مکاتبه‌ای با وزیر نیرو انجام شود تا تکمیل سد پلرود در اولویت برنامه‌های وزارت نیرو قرار گیرد، زیرا بهره‌برداری از این پروژه نقش مهمی در توسعه منطقه خواهد داشت.

نایب رئیس مجلس همچنین به موضوع بخش رحیم‌آباد اشاره کرد و گفت: این بخش از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و لازم است استانداری گزارش کارشناسی دقیقی درباره وضعیت آن تهیه کند تا امکان پیگیری مطالبات مردم در سطوح ملی فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به برخی دیگر از مطالبات مطرح شده در جلسه گفت: مسائل مربوط به اماکن مذهبی، پروژه‌های عمرانی و سایر نیازهای شهرستان نیز در چارچوب وظایف مجلس و دولت مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

حاجی‌بابایی در ادامه سخنان خود با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران در شرایطی قرار دارد که باید واقعیت‌های موجود را به درستی تبیین کنیم. ما نزدیک به یک سال است که درگیر جنگی هستیم که ابعاد آن بسیار فراتر از یک رویارویی نظامی است.

وی افزود: اگرچه بخشی از این جنگ در میدان نظامی جریان دارد، اما ابعاد اصلی آن اقتصادی، رسانه‌ای، سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی و روانی است و به همین دلیل از آن به عنوان یک جنگ ترکیبی یاد می‌شود.

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: دشمنان جمهوری اسلامی ایران از همه ظرفیت‌های خود برای اعمال فشار بر ملت ایران استفاده کرده‌اند؛ از تحریم‌های اقتصادی گرفته تا عملیات روانی، جنگ رسانه‌ای، فشارهای سیاسی و تلاش برای ایجاد ناامیدی در جامعه.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران نیز با اتکا به مردم، نیروهای مسلح، ظرفیت‌های داخلی و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب در برابر این فشارها ایستادگی کرده و اجازه نداده اهداف دشمن محقق شود.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه آمریکا در این جنگ اهداف مشخصی را دنبال می‌کرد، گفت: هدف آنها صرفاً مقابله با جمهوری اسلامی نبود، بلکه ایران، اسلام و مردم را هدف قرار داده بودند، زیرا معتقد بودند این سه مؤلفه زمینه‌ساز تبدیل جمهوری اسلامی ایران به یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد شد.

وی افزود: آنها تصور می‌کردند می‌توانند با فشارهای همه‌جانبه، ایران را دچار بحران داخلی کرده و زمینه تجزیه و تضعیف کشور را فراهم کنند، اما امروز برخلاف همه محاسباتشان، جمهوری اسلامی ایران مقتدرتر از گذشته در منطقه حضور دارد.

حاجی‌بابایی ادامه داد: امروز آمریکا پس از ماه‌ها تقابل با جمهوری اسلامی ایران، دستاورد مشخصی برای ارائه به افکار عمومی خود ندارد. آنها با این تصور وارد میدان شدند که می‌توانند جمهوری اسلامی ایران را تضعیف کرده، انسجام ملی را از بین ببرند و مردم را در برابر نظام قرار دهند، اما نه تنها به این اهداف نرسیدند بلکه در بسیاری از عرصه‌ها با شکست روبه‌رو شدند.

وی افزود: امروز بسیاری از تحلیلگران بین‌المللی اذعان دارند که موازنه قدرت در منطقه تغییر کرده و جمهوری اسلامی ایران به یکی از قدرت‌های تأثیرگذار منطقه و حتی جهان تبدیل شده است. دشمنان تصور می‌کردند ایران ظرف مدت کوتاهی دچار فروپاشی خواهد شد، اما ایستادگی مردم و اقتدار نیروهای مسلح، تمام محاسبات آنان را بر هم زد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه اظهار کرد: امروز بسیاری از کشورهای منطقه دیگر همان اعتماد گذشته را به آمریکا ندارند و تحولات اخیر نشان داده است که معادلات قدرت در غرب آسیا دستخوش تغییر شده و جمهوری اسلامی ایران توانسته جایگاه خود را تثبیت کند.

وی ادامه داد: دشمنان در آغاز این رویارویی تصور می‌کردند می‌توانند اراده ملت ایران را در هم بشکنند، اما اکنون حتی خودشان نیز قادر نیستند برای مردمشان توضیح دهند که حاصل این همه هزینه، فشار و اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران چه بوده است.

حاجی‌بابایی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین نیاز امروز کشور حفظ وحدت و انسجام ملی است، گفت: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کرده‌اند، امروز زمان اختلاف و منازعه نیست. حتی اگر اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد، نباید به تقابل و دوگانگی در جامعه تبدیل شود، زیرا آنچه امروز کشور به آن نیاز دارد، وحدت، همدلی و همراهی همه اقشار جامعه است.

وی افزود: امروز همه باید یک هدف مشترک داشته باشند و آن نیز حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران و عبور موفق کشور از شرایط موجود است. پس از عبور از این مقطع، فرصت برای بیان دیدگاه‌ها و نقدها وجود خواهد داشت، اما امروز اولویت کشور، حفظ انسجام داخلی است.

نایب رئیس مجلس با اشاره به فشارهای اقتصادی بر مردم گفت: تردیدی نیست که مردم در حوزه معیشت با مشکلاتی مواجه هستند و بخشی از این مشکلات ناشی از فشارهای دشمن، تحریم‌ها و شرایط جنگی است، اما بخشی دیگر نیز ناشی از سوءاستفاده برخی افراد سودجو است که تلاش می‌کنند از شرایط موجود برای منافع شخصی خود بهره‌برداری کنند.

وی افزود: نباید اجازه داد عده‌ای با احتکار، افزایش قیمت‌ها یا ایجاد التهاب در بازار، فشار مضاعفی بر مردم وارد کنند و دستگاه‌های مسئول نیز باید با این افراد برخورد قاطع داشته باشند.

حاجی‌بابایی با اشاره به برخی فضاسازی‌ها درباره فعالیت مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گاهی اینگونه القا می‌شود که مجلس فعالیتی ندارد، در حالی که واقعیت کاملاً متفاوت است. امروز کمیسیون‌های تخصصی مجلس با جدیت و حتی بیش از گذشته در حال برگزاری جلسات هستند و وزرا و مسئولان اجرایی به طور مستمر در این جلسات حضور پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: شرایط کشور اقتضا می‌کند که مجلس نقش نظارتی خود را با قدرت بیشتری ایفا کند و به همین دلیل، جلسات کمیسیون‌های تخصصی با محوریت بررسی مسائل کشور، پیگیری مشکلات مردم و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی به صورت مستمر برگزار می‌شود.

نایب رئیس مجلس خاطرنشان کرد: دولت، مجلس و قوه قضائیه هر یک مسئولیت‌های مشخصی بر عهده دارند و همه تلاش می‌کنند آثار فشارهای اقتصادی و محاصره اقتصادی دشمن را کاهش دهند. البته طبیعی است که حل همه مشکلات در چنین شرایطی زمان‌بر باشد، اما مسیر خدمت‌رسانی متوقف نشده است.

وی افزود: همان‌گونه که نیروهای مسلح در میدان دفاع از کشور ایستادگی می‌کنند، مدیران اجرایی، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان نیز باید در جبهه خدمت، تمام توان خود را برای رفع مشکلات مردم به کار بگیرند.

حاجی‌بابایی با تأکید بر جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: امروز مهم‌ترین سرمایه کشور، اعتماد مردم است و همه مدیران باید این سرمایه را حفظ کنند. اگر مسئولی بتواند مشکل مردم را حل کند، باید با تمام توان این کار را انجام دهد و اگر امکان حل فوری وجود ندارد، موظف است با مردم صادقانه سخن بگوید، شرایط را برای آنان تبیین کند و اجازه ندهد احساس بی‌تفاوتی نسبت به مطالبات مردم ایجاد شود.

وی ادامه داد: مسئولان نباید از کنار مشکلات مردم به سادگی عبور کنند، زیرا فرصت خدمت، فرصت ارزشمندی است که همیشگی نیست و باید از آن برای جلب رضایت مردم استفاده کرد.

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه رضایت عمومی باید خط قرمز همه مدیران باشد، گفت: اگر مردم احساس کنند مسئولان با صداقت در کنار آنان هستند، بسیاری از مشکلات با همراهی و صبوری جامعه قابل مدیریت خواهد بود.

حاجی‌بابایی در پایان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران با اتکای به مردم از این شرایط نیز با موفقیت عبور خواهد کرد، خاطرنشان کرد: ملت ایران در طول سال‌های گذشته بارها نشان داده‌اند که در شرایط سخت در کنار نظام و کشور خود ایستاده‌اند و این بار نیز با حفظ وحدت، همدلی و اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان، این مرحله را پشت سر خواهند گذاشت.

وی تصریح کرد: امروز وظیفه همه مسئولان آن است که ضمن پیگیری مستمر مشکلات مردم، از هرگونه اقدامی که موجب ایجاد اختلاف، ناامیدی یا تضعیف سرمایه اجتماعی کشور شود، پرهیز کنند و با تمام توان در مسیر خدمت به مردم و حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران گام بردارند.