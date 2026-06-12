عراقچی:
تفاهمنامه اسلامآباد هیچگاه تا این حد به نهایی شدن نزدیک نبوده است
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یکی از شبکههای اجتماعی با بیان اینکه تفاهمنامه اسلامآباد هیچگاه تا این حد به نهایی شدن نزدیک نبوده است، نوشت: مفاد تفاهمنامه پایان جنگ در زمان مقتضی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
به گزارش اینا، سید عباس عراقچی روز جمعه (۲۲ خرداد) در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تفاهمنامه اسلامآباد هیچگاه تا این حد به نهایی شدن نزدیک نبوده است. تا زمان تکمیل و نهایی شدن آن، رسانهها باید از گمانهزنی درباره محتوای آن خودداری کنند.»
عراقچی تاکید کرد: «در راستای رویکرد مسئولانه و شفاف ما، تمامی جزئیات در زمان مقتضی با عموم مردم به اشتراک گذاشته خواهد شد.»