به گزارش اینا، سید عباس عراقچی روز جمعه (۲۲ خرداد) در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هیچگاه تا این حد به نهایی شدن نزدیک نبوده است. تا زمان تکمیل و نهایی شدن آن، رسانه‌ها باید از گمانه‌زنی درباره محتوای آن خودداری کنند.»

عراقچی تاکید کرد: «در راستای رویکرد مسئولانه و شفاف ما، تمامی جزئیات در زمان مقتضی با عموم مردم به اشتراک گذاشته خواهد شد.»

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