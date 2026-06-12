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عراقچی:

تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هیچگاه تا این حد به نهایی شدن نزدیک نبوده است

تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هیچگاه تا این حد به نهایی شدن نزدیک نبوده است
کد خبر : 1797877
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وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یکی از شبکه‌های اجتماعی با بیان اینکه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هیچگاه تا این حد به نهایی شدن نزدیک نبوده است، نوشت: مفاد تفاهم‌نامه پایان جنگ در زمان مقتضی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

به گزارش اینا، سید عباس عراقچی روز جمعه (۲۲ خرداد) در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هیچگاه تا این حد به نهایی شدن نزدیک نبوده است. تا زمان تکمیل و نهایی شدن آن، رسانه‌ها باید از گمانه‌زنی درباره محتوای آن خودداری کنند.»

عراقچی تاکید کرد: «در راستای رویکرد مسئولانه و شفاف ما، تمامی جزئیات در زمان مقتضی با عموم مردم به اشتراک گذاشته خواهد شد.»

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