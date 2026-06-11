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واکنش وزارت خارجه به حملات آمریکا به کشتی‌های تجاری هندی

واکنش وزارت خارجه به حملات آمریکا به کشتی‌های تجاری هندی
کد خبر : 1797663
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سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در واکنش به حملات آمریکا به کشتی های تجاری هندی نوشت: حملات بیرحمانه آمریکا به کشتی‌‌های تجاری هندی که موجب قتل حداقل سه شهروند هندی شده است، نتیجه سیاست سرقت مسلحانه و راهزنی دریایی دولت آمریکا است.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، با انتشار تصویر یکی از روزنامه‌های هندی که خبر حمله آمریکا به سه کشتی تجاری هندی ظرف چند روز اخیر (از ۸ ژوئن تاکنون) را منتشر کرده است، نوشت:

حملات بیرحمانه آمریکا به کشتی‌‌های تجاری هندی که موجب قتل حداقل سه شهروند هندی شده است، نتیجه سیاست سرقت مسلحانه و راهزنی دریایی دولت آمریکا است.

با خانواده‌ و دوستان ملوانان هندی کشته‌شده ابراز همدردی می‌کنیم و به مردم و دولت هند تسلیت می‌گوییم.

جامعه بین‌المللی باید آمریکا را به خاطر رفتار قانون‌شکنانه‌اش پاسخگو کند؛ رفتاری که تهدید علیه صلح و امنیت جهانی است و آزادی دریانوردی را به خطر انداخته است.

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