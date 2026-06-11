به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، با انتشار تصویر یکی از روزنامه‌های هندی که خبر حمله آمریکا به سه کشتی تجاری هندی ظرف چند روز اخیر (از ۸ ژوئن تاکنون) را منتشر کرده است، نوشت:

حملات بیرحمانه آمریکا به کشتی‌‌های تجاری هندی که موجب قتل حداقل سه شهروند هندی شده است، نتیجه سیاست سرقت مسلحانه و راهزنی دریایی دولت آمریکا است.

با خانواده‌ و دوستان ملوانان هندی کشته‌شده ابراز همدردی می‌کنیم و به مردم و دولت هند تسلیت می‌گوییم.

جامعه بین‌المللی باید آمریکا را به خاطر رفتار قانون‌شکنانه‌اش پاسخگو کند؛ رفتاری که تهدید علیه صلح و امنیت جهانی است و آزادی دریانوردی را به خطر انداخته است.

انتهای پیام/