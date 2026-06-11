مراسم تشییع رهبر شهید با عظمت و شکوه برگزار خواهد شد

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، علی‌اکبر پورجمشیدیان قائم‌مقام و معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور و دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب گفت: دولت جمهوری اسلامی با تمام توان و همه امکانات خود، با محوریت آقای عارف معاون اول رئیس‌جمهور، ستاد ملی برگزاری مراسم تشییع قائد اعظم امت اسلام را برنامه‌ریزی کرده است.

پورجمشیدیان افزود: همه امکانات و ظرفیت‌های دولت جمهوری اسلامی، نهادهای مختلف اعم از دولتی و خصوصاً مردمی، در این ستاد که یک ستاد مردمی است، پای کار آمده‌اند و همه دستگاه‌ها در حال تلاش و آمادگی هستند.

دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب گفت: در زمانی که بیت معظم قائد شهید مصلحت بدانند، مراسم تشییع در کمال عزت، سربلندی، عظمت و شکوه، در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در شأن قائد شهید و خانواده گرانقدر ایشان برگزار خواهد شد.