دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب:
مراسم تشییع رهبر شهید با عظمت و شکوه برگزار خواهد شد
پورجمشیدیان دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب حضرت آیتالله خامنهای (ره) گفت: مراسم تشییع قائد شهید با عظمت و شکوه برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، علیاکبر پورجمشیدیان قائممقام و معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور و دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب گفت: دولت جمهوری اسلامی با تمام توان و همه امکانات خود، با محوریت آقای عارف معاون اول رئیسجمهور، ستاد ملی برگزاری مراسم تشییع قائد اعظم امت اسلام را برنامهریزی کرده است.
پورجمشیدیان افزود: همه امکانات و ظرفیتهای دولت جمهوری اسلامی، نهادهای مختلف اعم از دولتی و خصوصاً مردمی، در این ستاد که یک ستاد مردمی است، پای کار آمدهاند و همه دستگاهها در حال تلاش و آمادگی هستند.
دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب گفت: در زمانی که بیت معظم قائد شهید مصلحت بدانند، مراسم تشییع در کمال عزت، سربلندی، عظمت و شکوه، در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در شأن قائد شهید و خانواده گرانقدر ایشان برگزار خواهد شد.