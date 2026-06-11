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مردم ورامین برای تجدید بیعت با رهبر انقلاب به تهران می‌آیند

مردم ورامین برای تجدید بیعت با رهبر انقلاب به تهران می‌آیند
کد خبر : 1797627
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​شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد: مردم دیار شهدای ۱۵ خرداد به مناسبت سالروز سفر امام شهید به دشت ورامین برای تجدید بیعت با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به تهران می‌آیند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مردم دیار شهدای ۱۵ خرداد بمناسبت ۲۲ خرداد ماه سالروز سفر تاریخی امام شهید به دشت ورامین برای تجدید بیعت با حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی) به تهران می‌آیند.

 

کفن پوشان دشت ورامین روز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۸ در میدان فلسطین تهران اجتماع می‌کنند و سپس بسوی رواق کشوردوست راهپیمایی خواهند کردو

راهپیمایان در این رواق در سوگ امام شهید عزاداری خواهند کرد.

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