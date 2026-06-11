به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مردم دیار شهدای ۱۵ خرداد بمناسبت ۲۲ خرداد ماه سالروز سفر تاریخی امام شهید به دشت ورامین برای تجدید بیعت با حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی) به تهران می‌آیند.