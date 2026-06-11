به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:‌ «امروز بنیه دفاعی و بازدارندگی ایران، فرسنگ‌ها فراتر از دوران دفاع مقدس سوم و هر مقطع دیگری است. روند رشد قدرت ما متوقف‌شدنی نیست و توانمندی‌های کنونی قابل قیاس با دو ماه گذشته هم نیست. با اتکا به خدا و اقتدار نیروهای مسلح، هرگونه تعرض با شکستی قطعی و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد.»

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