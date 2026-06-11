آمادگی رزمی در جزیره خارک بسیار بالاست

به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در حاشیه مراسم سالگرد شهید باقری در جمع خبرنگاران با اشاره به توییت دونالد ترامپ درباره جزیره خارک اظهار داشت: اگر دونالد ترامپ اقدام محاسبه نشده‌ای را انجام دهد پاسخی را دریافت خواهد کرد که در تاریخ بنویسند.

وی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اوج آمادگی هستند و آماده‌اند تا هرگونه حمله‌ای را کوبنده پاسخ دهند.

عزیزی تاکید کرد: رئیس جمهور آمریکا دچار توهم شده است. توان رزمی ما در جزیره خارک بسیار بالاست و آماده مقابله با هرگونه تهدیدی هستیم.

وی عنوان کرد: ایالات متحده آمریکا در جنگ با ایران متحمل خسارات شدیدی شده که از جمله آن می‌توان به نابودی تجهیزات نظامی ارتش آمریکا و پایگاه‌های نظامی این کشور در منطقه غرب آسیا اشاره کرد که ۱۴ پایگاه نظامی آسیب‌های بسیاری را متحمل شدند.