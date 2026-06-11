به گزارش ایلنا، سیدمهدی طباطبایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: « تهدید ایران یعنی به آتش درافکندن خاورمیانه و تحمیل خسارت به اقتصاد جهانی؛ سود این بازی پوچ را فقط رژیم نامشروع خواهد برد. همه منطقه و حتی جهان باید با حساسیت در برابر این توطئه واکنش نشان دهند. تکرار روش‌های عبث پیشین نتیجه جدیدی نخواهد داشت. چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی؟ »