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معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور :

تهدید ایران یعنی به آتش درافکندن خاورمیانه و تحمیل خسارت به اقتصاد جهانی

تهدید ایران یعنی به آتش درافکندن خاورمیانه و تحمیل خسارت به اقتصاد جهانی
کد خبر : 1797598
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معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور تاکید کرد: تهدید ایران یعنی به آتش درافکندن خاورمیانه و تحمیل خسارت به اقتصاد جهانی.

به گزارش ایلنا، سیدمهدی طباطبایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: « تهدید ایران یعنی به آتش درافکندن خاورمیانه و تحمیل خسارت به اقتصاد جهانی؛ سود این بازی پوچ را فقط رژیم نامشروع خواهد برد. همه منطقه و حتی جهان باید با حساسیت در برابر این توطئه واکنش نشان دهند. تکرار روش‌های عبث پیشین نتیجه جدیدی نخواهد داشت. چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی؟ »

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