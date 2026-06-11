جنگ و مذاکره دو روی یک سکه برای حفظ عزت ملت ایران هستند

وی افزود: ملت ایران نیز در مقابل ایستاده، مقاومت کرده و ضربه زده است. ملت ایران یک انقلاب بزرگ را سامان داد و در تمام توطئه‌ها ایستادگی کرد. با وجود آگاهی از اینکه با دشمنی روبه‌رو هستیم که همواره نیرنگ می‌ورزد و بدعهد است، در برابر او محکم ایستاده‌ایم.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تأکید کرد: ما از عزت ملت ایران دفاع می‌کنیم؛ چه در صحنه جنگ و موشک‌زدن‌های بسیار تأثیرگذار و چه پشت میز مذاکره. هر دو، دو روی یک سکه هستند و در جهت حفظ عزت و اعتبار ملت ایران حرکت می‌کنند.