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رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت:

جنگ و مذاکره دو روی یک سکه برای حفظ عزت ملت ایران هستند

جنگ و مذاکره دو روی یک سکه برای حفظ عزت ملت ایران هستند
کد خبر : 1797594
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رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با تأکید بر تداوم ایستادگی ملت ایران در برابر بدعهدی‌ها و دشمنی‌ها، گفت: جنگ و مذاکره دو روی یک سکه و هر دو در مسیر حفظ عزت و اعتبار ملت ایران هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، در حاشیه مراسم نخستین سالگرد سردار سپهبد شهید حسین سلامی اظهار کرد: ما با دشمنی مواجه هستیم که به عهد و پیمان، قرارداد و تفاهم‌نامه وفادار نیست. این موضوع را بارها و بارها آزموده‌ایم؛ از 28 مرداد 1332 تاکنون در امور ایران دخالت کرده، بدعهدی و شرارت کرده است.

وی افزود: ملت ایران نیز در مقابل ایستاده، مقاومت کرده و ضربه زده است. ملت ایران یک انقلاب بزرگ را سامان داد و در تمام توطئه‌ها ایستادگی کرد. با وجود آگاهی از اینکه با دشمنی روبه‌رو هستیم که همواره نیرنگ می‌ورزد و بدعهد است، در برابر او محکم ایستاده‌ایم.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تأکید کرد: ما از عزت ملت ایران دفاع می‌کنیم؛ چه در صحنه جنگ و موشک‌زدن‌های بسیار تأثیرگذار و چه پشت میز مذاکره. هر دو، دو روی یک سکه هستند و در جهت حفظ عزت و اعتبار ملت ایران حرکت می‌کنند.

 

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