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سردار قاآنی:

پیروزی نهایی از آن حزب‌الله است

پیروزی نهایی از آن حزب‌الله است
کد خبر : 1797590
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فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی باید بداند که اشغالگری، تجاوز و جنایات مستمر علیه مردم جنوب لبنان هرگز اراده ملت مقاوم لبنان و رزمندگان حزب‌الله را در هم نخواهد شکست، تصریح کرد: جنوب لبنان همواره سرزمین عزت، مقاومت و ایستادگی بوده و خواهد ماند.

به گزارش ایلنا، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی نوشت: «رژیم صهیونیستی باید بداند که اشغالگری، تجاوز و جنایات مستمر علیه مردم جنوب لبنان هرگز اراده ملت مقاوم لبنان و رزمندگان حزب‌الله را در هم نخواهد شکست. جنوب لبنان همواره سرزمین عزت، مقاومت و ایستادگی بوده و خواهد ماند. حزب‌الله به عنوان نماد مقاومت و عزت امت اسلامی، همچنان در خط مقدم دفاع از لبنان و مقابله با زیاده‌خواهی‌های رژیم اشغالگر باقی خواهد ماند و وعده الهی مبنی بر پیروزی حق بر باطل تحقق خواهد یافت.»

 

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