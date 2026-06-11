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فرمانده قرارگاه خاتم:

صادرات انرژی یا برای همه یا برای هیچ کس

صادرات انرژی یا برای همه یا برای هیچ کس
کد خبر : 1797588
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سرلشکر خلبان علی عبداللهی در پیامی تاکید کرد: با توجه به تهدیدهای اخیر آمریکا علیه زیرساخت های نفت ایران، اعلام می شود یا صادرات نفت و گاز برای همه است و یا برای هیچ کس امکان نخواهد داشت.

به گزارش ایلنا، متن کامل پیام فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا بدین شرح است: 

آمریکا از یک سو حرف از توافق و مذاکره می زند و از سوی دیگر شرارت می کند و این تناقض آشکار در رفتار و گفتار آمریکا عامل اصلی ناامنی در منطقه است و به همین دلیل امنیت تجارت و اقتصاد بین المللی و کشورها، بویژه تنگه هرمز را به خطر انداخته است.

 سران آمریکا به دلیل عدم شناخت درست از ملت شرافتمند و شجاع ایران و نیروهای مسلح مقتدر آن دور تسلسل باطلی را طی می کنند و دروغ های مکرر آمریکا یکی از نشانه های آن است.

 آنها با تبلیغات و جنگ رسانه ای هرگز نمی توانند حقارت و شکست های پی در پی خود در جنگ با ایران اسلامی را جبران و یا جنگ افروزی خود را پنهان نمایند.

 هشدار می دهیم چنانچه آمریکا بار دیگر بخواهد حملاتی را علیه ایران قهرمان انجام دهد، پاسخی شدیدتر از قبل دریافت خواهد کرد و آتش جنگ علاوه بر ناامنی در منطقه، فراگیر و گسترده تر خواهد شد.

 با توجه به تهدیدهای اخیر آمریکا علیه زیرساخت های نفت ایران، اعلام می گردد یا صادرات نفت و گاز برای همه است و یا برای هیچ کس امکان نخواهد داشت.

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