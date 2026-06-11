معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به شاخصه‌های شخصیتی رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح افزود: یکی از ویژگی‌های برجسته شهید باقری، ولایت‌باوری فراتر از ولایت‌پذیری بود. او در مسیر ولایت حرکت می‌کرد و در ولایت ذوب شده بود.

وی ادامه داد: شهید باقری در کنار دانش و توانمندی بالای نظامی، شخصیتی متواضع، اخلاق‌مدار و مورد احترام همه نیروهای مسلح و آحاد جامعه بود. او را نمی‌توان تنها با چند واژه معرفی کرد؛ شهید باقری تندیس اخلاق، ادب، عرفان و ولایت‌مداری بود.

سردار معروفی با اشاره به اقدامات این شهید در جایگاه ریاست ستاد کل نیروهای مسلح گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات شهید باقری، تقویت دیپلماسی نظامی جمهوری اسلامی ایران بود. وی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای، در ایجاد کمربند امنیتی پیرامون کشور نقش مهمی ایفا کرد و همزمان برای ارتقای توان علمی، آموزشی و پژوهشی نیروهای مسلح سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام داد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره شهادت جمعی از فرماندهان ارشد نظامی کشور اظهار داشت: ما فرماندهان بزرگی همچون شهید باقری، شهید رشید، شهید سلامی، شهید شادمانی، شهید موسوی و شهید پاک‌پور را از دست دادیم، اما دشمنان باید بدانند که در مکتب امام خمینی(ره) و تحت زعامت رهبر شهید انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری، فرماندهان متعددی در سطوح مختلف تربیت شده‌اند که بلافاصله جایگزین می‌شوند و مأموریت‌ها را ادامه می‌دهند.

معروفی تأکید کرد: در جریان جنگ اخیر، با وجود شهادت برخی فرماندهان ارشد، کوچک‌ترین خللی در اجرای مأموریت‌های نیروهای مسلح و دفاع از کشور ایجاد نشد و این نشان‌دهنده استحکام ساختار نظام اسلامی و تربیت نیروهای مؤمن، انقلابی و کارآمد است.

وی با تأکید بر نقش وحدت ملی و پیوند مردم با ولایت یادآور شد: امروز آنچه بیش از هر چیز دشمن را نگران کرده، انسجام ملت ایران و پیوند عمیق مردم با رهبری است. حفظ وحدت، همدلی و پشتیبانی از نظام اسلامی، مهم‌ترین عامل اقتدار و پیروزی ملت ایران در برابر تهدیدات دشمنان خواهد بود.