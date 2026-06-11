نماینده ولیفقیه در سپاه:
شهید سلامی و هم رزمانش پرچمدار جبهه مقاومت و ایستادگی بودند
حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی با بیان اینکه یکی از اهداف دشمن حذف عناصر اصلی قدرت جمهوری اسلامی بود، گفت: آنان تصور میکردند با هدف قرار دادن فرماندهان و نیروهای مؤثر میتوانند ساختار مقاومت را دچار آسیب کنند، اما دیدند که نیروهای مسلح و مردم با قدرت بیشتری در میدان حضور پیدا کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، حجتالاسلام عبدالله حاجیصادقی نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صبح امروز در آئین گرامیداشت نخستین سالگرد شهادت شهید سلامی، با گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد شهید حاج حسین سلامی و فرماندهان شهید مقاومت، اظهار کرد: شهدای امروز همان ادامهدهندگان راهی هستند که از صدر اسلام آغاز شده و در مسیر دفاع از حق، عدالت و ارزشهای الهی امتداد یافته است.
وی افزود: همه کسانی که در راه حق جان خود را تقدیم میکنند نزد خداوند دارای مقام هستند، اما منزلت شهدا یکسان نیست و برخی به دلیل نقش، اثرگذاری و شرایطی که در آن به شهادت میرسند، جایگاهی ویژه پیدا میکنند.
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای جبهه مقاومت هرکدام در مقاطع حساس تاریخ اسلام و انقلاب نقشآفرینی کردهاند، گفت: شهدایی مانند شهید سلامی در شرایطی به شهادت رسیدند که سالها تجربه مبارزه، فرماندهی، مدیریت و مجاهدت را پشت سر گذاشته بودند و خون آنان در امتداد همان مسیر شهدای بزرگ اسلام است.
حجتالاسلام حاجی صادقی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و تلاش دشمن برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: دشمن تصور میکرد با یک عملیات نظامی و فشار همهجانبه میتواند ملت ایران را از مسیر خود جدا کند، اما مردم ایران با حضور و ایستادگی خود نشان دادند که محاسبات دشمن درباره این ملت اشتباه بوده است.
وی تأکید کرد: دشمنان تلاش کردند با ایجاد بحران، ناامیدی و فشار اجتماعی، مردم را از انقلاب جدا کنند، اما نتیجه معکوس شد و مردم با انسجام بیشتر در صحنه حضور یافتند و حمایت خود را از آرمانهای انقلاب و نظام نشان دادند.
نماینده ولیفقیه در سپاه با بیان اینکه یکی از اهداف دشمن حذف عناصر اصلی قدرت جمهوری اسلامی بود، گفت: آنان تصور میکردند با هدف قرار دادن فرماندهان و نیروهای مؤثر میتوانند ساختار مقاومت را دچار آسیب کنند، اما دیدند که نیروهای مسلح و مردم با قدرت بیشتری در میدان حضور پیدا کردند.
وی افزود: شهید سلامی و فرماندهان شهید نیروهای مسلح، سرمایههایی بودند که در سالهای مختلف برای تقویت اقتدار کشور تلاش کردند و ثمره آن امروز در توان دفاعی، قدرت بازدارندگی و ایستادگی ملت ایران دیده میشود.
نماینده ولیفقیه در سپاه همچنین با اشاره به نقش ولایت و رهبری در عبور انقلاب از بحرانها اظهار داشت: در طول سالهای گذشته، رهبری انقلاب با تدبیر و حکمت، تهدیدها را به فرصت تبدیل کردند و اجازه ندادند مسیر انقلاب دچار انحراف شود.
وی تأکید کرد: دشمن تصور میکرد اگر رهبری را هدف قرار دهد یا مردم را از مسیر انقلاب جدا کند، میتواند نظام را تضعیف کند، اما ملت ایران نشان دادند که پیوند آنان با ولایت و آرمانهای انقلاب عمیق است.
حجت الاسلام حاجیصادقی در پایان با تجلیل از مقام شهید سلامی و دیگر شهدای مقاومت خاطرنشان کرد: این شهدا با مجاهدت خود نسل جدیدی را تربیت کردند؛ نسلی که با وجود تفاوت شرایط امروز با دوران دفاع مقدس، همچنان پای ارزشها ایستاده و آماده دفاع از اسلام و انقلاب است.