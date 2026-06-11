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فرمانده نیروی هوایی ارتش:

در آزمون دفاع مقدس، جایگاه خانواده مؤلفه برترساز ما بوده است

در آزمون دفاع مقدس، جایگاه خانواده مؤلفه برترساز ما بوده است
کد خبر : 1797531
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امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد، طی پیامی ۲۱ خرداد ماه روز خانواده و تکریم بازنشستگان را گرامی دانست و تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، متن پیام تبریک امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد فرمانده نیروی هوایی ارتش به مناسبت ۲۱ خرداد ماه روز خانواده و تکریم بازنشستگان به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

از آن زمان که عصای استقامت آن موسای حسینی، امام خمینی عزیز (ره)، نیل فطرتمان را گشود تا گنجور نعمت و ظرفیت دریاهای آزادگی باشیم، تا به امروز، بنیان ارتش ما به نام آزادمردی مردان و زنانی رقم خورده که به دستی قبضه سلاح و دستی برای قنوت داشتند تا در ظهر گرگرفته جنگ‌های تحمیلی اول، دوم و سوم، با اقتدا به قائد عظیم‌الشأن شهید خویش، طومار بلند بندگی را به خط سرخ جهاد و ایستادگی در خیمه ولایت امضا کنند.

در کنار این خط‌شکنان جبهه مبارزه رو در رو با دشمن، حفظ سنگر خانواده را زنانی زینبی و فرزندانی حسینی بر عهده داشته و دارند. از همین رو اگر ادعا کنیم در آزمون دفاع مقدس، جایگاه خانواده مؤلفه برترساز ما بوده است، ادعای گزافی نیست.

در کنار جنگ سخت، در جنگ ترکیبی و شناختی نیز دشمن، خانواده را که کانون قداست، صمیمیت، معنویت، محبت و آرامش است مورد حمله قرار داده، اما زنان و فرزندان فداکار، مؤمن و نجیب همکارانمان در خط مقدم دفاع از این سنگر مقدس، جانانه ایستاده‌اند تا به این ترتیب پیش‌شرط اساسی استفاده بهینه از تجهیزات، یعنی آمادگی روحی و وجود آرامش و انگیزه کارکنان مهیا گردد.

اینجانب روز خانواده و تکریم بازنشستگان را مغتنم شمرده و با تعظیم به ساحت پیشکسوتان نامدار عرصه جهاد و ایثار، فداکاری مؤمنانه همسران و فرزندان همکارانم را به عنوان رزمندگان گمنام و بی‌ادعای خط مقدم خانواده ارج نهاده و سربلندی روزافزون ایشان را از درگاه خداوند قادر متعال مسئلت می‌نمایم.

فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ خلبان بهمن بهمرد

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