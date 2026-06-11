خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون حقوقی وزارت خارجه:

توصیف حملات آمریکا به‌عنوان «دفاع از خود»، اثرحقوقی ندارد

توصیف حملات آمریکا به‌عنوان «دفاع از خود»، اثرحقوقی ندارد
کد خبر : 1797528
لینک کوتاه کپی شد.

معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه گفت: توصیف این حملات به‌عنوان «دفاع از خود»، آنگونه که در بیانیه نهاد تروریستی سنتکام آمده است، هیچ اثر حقوقی ندارد.

به گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی در فضای مجازی نوشت: حملات جدید آمریکا علیه اهدافی در خاک ایران، سند دیگری از تجاوز آشکار به حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نقض گسترده و بی معنا کردن آتش بس است.

‌وی افزود: توصیف این حملات به‌عنوان «دفاع از خود»، آنگونه که در بیانیه نهاد تروریستی سنتکام آمده است، هیچ اثر حقوقی ندارد. در حقوق بین‌الملل، متجاوز با تغییر عنوان، از تبعات عمل خود نمی‌گریزد و تجاوز نظامی با واژه‌سازی مشروع نمی‌شود.

‌غریب آبادی عنوان کرد: نیروهای مسلح شجاع و غیور جمهوری اسلامی ایران، با اتکا به اراده ملت بزرگ و همیشه در صحنه ایران، در برابر هرگونه تجاوز خواهند ایستاد و با پاسخی قاطع، مقتدرانه و پشیمان‌کننده، از وجب‌به‌وجب خاک کشور دفاع خواهند کرد.

‌معاون حقوقی‌ و بین الملل وزارت خارجه افزود: پیامدهای کامل این اقدامات غیرقانونی و خطرناک، متوجه آمریکا و هر طرفی است که در آن مشارکت، تسهیل یا مساعدت کند. «فَأَرادَ أَنْ یَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْناهُ وَ مَنْ مَعَهُ جَمیعاً.»

‌«پس، فرعون تصمیم گرفت آنان را از آن سرزمین ریشه‌کن سازد؛ ولی ما، او و تمام کسانی را که با او بودند، غرق کردیم‌.»

‌سوره مبارکه اسراء؛ آیه ۱۰۳

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی