پیام پزشکیان به مناسبت هفته جهاد کشاورزی؛
دولت با همه توان در کنار تولیدکنندگان بخش کشاورزی ایستاده است
رئیس جمهور با تأکید بر جایگاه راهبردی امنیت غذایی در تأمین امنیت ملی، استقلال و رفاه عمومی، از کشاورزان، دامداران، روستاییان، عشایر و فعالان بخش کشاورزی به عنوان ستونهای اصلی تولید و حافظان امنیت غذایی کشور قدردانی کرد و تداوم حمایت دولت از تولیدکنندگان این بخش را مورد تاکید قرار داد.
مسعود پزشکیان در این پیام، هفته جهاد کشاورزی را فرصتی برای تجلیل از تلاشهای گسترده فعالان بخش کشاورزی دانست و نقش آنان را در حفظ پایداری تولید و تأمین نیازهای غذایی کشور برجسته توصیف کرد.
رئیس جمهور با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی، محدودیتهای ناشی از تحریمها و چالشهای اقلیمی از جمله کمآبی، تأکید کرد که تولیدکنندگان بخش کشاورزی با تکیه بر دانش، تجربه و روحیه مسئولیتپذیری، چرخه تولید کشور را پویا و پایدار نگه داشتهاند.
پزشکیان با تبیین اهمیت امنیت غذایی در منظومه حکمرانی کشور، آن را فراتر از یک موضوع صرفاً اقتصادی دانست و تصریح کرد که امنیت غذایی از مهمترین مؤلفههای امنیت ملی، استقلال کشور و آرامش جامعه به شمار میرود.
رئیس جمهور حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی را ضرورتی راهبردی برای ارتقای رفاه عمومی عنوان و بر عزم دولت برای تقویت این بخش تأکید کرد.
پزشکیان همچنین با تشریح برنامههای دولت در حوزه کشاورزی، مدیریت علمی منابع آب و خاک، توسعه کشاورزی دانشبنیان، افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید و ایجاد ثبات در بازار را از جمله اولویتهای اصلی دولت برشمرد و توسعه همکاریهای منطقهای، تقویت تجارت محصولات کشاورزی و گسترش دیپلماسی کشاورزی را نیز از مسیرهای مهم تحقق امنیت غذایی پایدار و ارتقای جایگاه ایران در منطقه دانست.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
هفته جهاد کشاورزی فرصتی مغتنم برای قدردانی از زنان و مردان پرتلاشی است که در سراسر این سرزمین، در عرصههای مختلف زراعی، دامی و تولیدی، با دانش، تجربه و همت بلند خود، نقشی اساسی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا میکنند.
در این عرصه حیاتی، کشاورزان، دامداران، روستاییان و عشایر عزیز ما، ستونهای استوار تولید و قهرمانان گمنام امنیت غذایی کشور هستند؛ انسانهای سختکوشی که در دشوارترین شرایط، از فشارهای اقتصادی و محدودیتهای ناشی از تحریمها تا چالشهای اقلیمی و کمآبی، چرخه تولید را همواره پایدار نگه داشتهاند. آنچه امروز بر سفره مردم ایران قرار میگیرد، حاصل تلاش، مسئولیتپذیری و ایستادگی همین عزیزانی است که با عشق به این میهن، در دشوارترین شرایط نیز روند تولید و تأمین نیازهای غذایی کشور را تداوم بخشیدهاند.
امروز امنیت غذایی، صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست بلکه از ارکان مهم امنیت ملی، استقلال کشور و آرامش جامعه به شمار میآید. حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، گامی ضروری برای تقویت رفاه عمومی است.
دولت مصمم است با مدیریت علمی منابع آب و خاک، توسعه کشاورزی دانشبنیان، ارتقای بهرهوری، کاهش هزینههای تولید و ایجاد ثبات در بازار، زمینه تقویت تولید، ارتقای معیشت تولیدکنندگان و پایداری امنیت غذایی کشور را بیش از پیش فراهم سازد.
ایران بزرگ ما با برخورداری از ظرفیتهای ارزشمند انسانی، علمی و تولیدی، از جایگاهی مهم در ارتقای امنیت غذایی منطقه برخوردار است. توسعه همکاری با کشورهای همسایه و دوست، تبادل دانش و فناوری، تقویت تجارت محصولات کشاورزی و گسترش دیپلماسی کشاورزی، از مسیرهای مهم دستیابی به امنیت غذایی پایدار و توسعه همکاریهای منطقهای است.
در عین حال، تحریمها و فشارهای اقتصادی نباید معیشت کشاورزان، دامداران، روستاییان و عشایر و همچنین سفره مردم را هدف قرار دهد. دولت با همه توان در کنار تولیدکنندگان ایستاده است و اجازه نخواهد داد فشارهای بیرونی، روند تولید، توزیع و تأمین نیازهای غذایی کشور را دچار اختلال کند.
ضمن گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی، از تلاشهای ارزشمند همه مسئولان، دستاندرکاران، کارشناسان، پژوهشگران و فعالان بخش کشاورزی که حافظان واقعی امنیت غذایی کشور هستند، صمیمانه قدردانی میکنم.
باور دارم با تکیه بر دانش، نوآوری، مشارکت مردم، بهرهگیری از ظرفیتهای علمی کشور، حمایت از تولید داخلی و تقویت همکاریهای منطقهای، آیندهای روشنتر برای بخش کشاورزی و تأمین پایدار نیازهای مردم رقم خواهد خورد.
بیتردید برکت مزرعه، آرامش سفره و امنیت غذایی ایران عزیز، ثمره دستهای پرتلاشی است که با صبر، رنج و امید، چرخ تولید این سرزمین را به حرکت درمیآورند و برای سربلندی ایران میکوشند.
از خداوند متعال برای همه خدمتگزاران و فعالان این عرصه حیاتی، سلامتی، عزت، توفیق و سربلندی روزافزون مسئلت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران