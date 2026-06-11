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مدیریت آبراه خلیج فارس:

تنگه هرمز تا اطلاع بعدی بسته است/ متقاضیان دارای مجوز عبور صبور باشند

تنگه هرمز تا اطلاع بعدی بسته است/ متقاضیان دارای مجوز عبور صبور باشند
کد خبر : 1797507
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نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس از متقاضیان دارای مجوز عبور خواسته صبور بوده و منتظر راهنمایی‌ها باشند.

به گزارش ایلنا، حساب مجازی نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس نوشت: با توجه به تنش‌های ایجادشده توسط نیروهای متجاوز آمریکا در منطقه و اطلاعیه نیروهای مسلح ایران در شب گذشته، تا اطلاع ثانوی تنگه هرمز بسته خواهد بود. 

نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس از متقاضیان دارای مجوز عبور خواسته صبور بوده و منتظر راهنمایی‌ها باشند.

 

 

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