مدیریت آبراه خلیج فارس:
تنگه هرمز تا اطلاع بعدی بسته است/ متقاضیان دارای مجوز عبور صبور باشند
کد خبر : 1797507
نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس از متقاضیان دارای مجوز عبور خواسته صبور بوده و منتظر راهنماییها باشند.
به گزارش ایلنا، حساب مجازی نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس نوشت: با توجه به تنشهای ایجادشده توسط نیروهای متجاوز آمریکا در منطقه و اطلاعیه نیروهای مسلح ایران در شب گذشته، تا اطلاع ثانوی تنگه هرمز بسته خواهد بود.
نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس از متقاضیان دارای مجوز عبور خواسته صبور بوده و منتظر راهنماییها باشند.