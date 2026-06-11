در تماس تلفنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح شد؛
هشدار عراقچی درباره پیامدهای خطرناک نقض آتشبس و تجاوز آمریکا به ایران
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتوگوی تلفنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ضمن محکوم کردن حملات اخیر آمریکا به ایران، سکوت جامعه جهانی در برابر این اقدامات را مورد انتقاد قرار داد و هشدار داد که تداوم انفعال کشورهای عضو سازمان ملل به افزایش ناامنی در سطح منطقه و جهان منجر خواهد شد.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی ظهر امروز پنجشنبه با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در خصوص آخرین تحولات منطقهای در پی حملات تجاوزکارانه امریکا به نقاطی از ایران گفت.گو کرد.
وزیر خارجه کشورمان در این تماس، تجاوز اخیر آمریکا را بهشدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار منشور سازمان ملل و حقوق بینالملل دانسته و اعلام کرده که این اقدامات وضعیت آتشبس را بیاثر کرده و مسئولیت پیامدهای خطرناک آن بر عهده آمریکا است.
عراقچی با انتقاد از سکوت کشورهای عضو سازمان ملل در برابر این اقدامات، هشدار داد که انفعال جهانی موجب افزایش ناامنی منطقه ای و جهانی خواهد شد.