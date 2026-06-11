خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی وزارت امور خارجه:

تخریب مخازن آب آشامیدنی در سیریک، اوج زوال اخلاقی در سامانه حکمرانی آمریکا است

تخریب مخازن آب آشامیدنی در سیریک، اوج زوال اخلاقی در سامانه حکمرانی آمریکا است
کد خبر : 1797463
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن حمله آمریکا به مخازن تأمین آب آشامیدنی سیریک در استان هرمزگان، این اقدام را نشانه‌ای از تناقض میان ادعاهای واشنگتن درباره حقوق بشر و عملکرد عملی آن دانست و تأکید کرد که هدف قرار دادن تأسیسات غیرنظامی، اعتبار اخلاقی و سیاسی آمریکا را بیش از پیش زیر سؤال می‌برد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس، با انتشار تصویر روزنامه نیویورک تایمز که تجاوز نظامی سه‌شنبه‌شب آمریکا به مخازن آب آشامیدنی سیریک (هرمزگان) را اقدامی عامدانه و جنایت جنگی توصیف کرده است، نوشت: «فیلسوف فرانسوی، سیمون وی، در توصیف جنگ نوشته است: «جنگ، بیش از آنکه رویدادی در سیاست خارجی باشد، تجلی سیاست داخلی است.» از این منظر، حمله آمریکا به مخازن تامین‌کننده آب آشامیدنی مردم در سیریک (هرمزگان)، یکی از لحظه‌‌هایی است که ماهیت واقعی قدرت، نقاب از چهره برمی‌گیرد.

وی افزود: قدرتی که دهه‌ها خود را با مفاهیم فریبنده‌ای چون حقوق بشر، نظم بین‌المللی و مسئولیت اخلاقی تعریف کرده بود، هنگامی که مخازن آب آشامیدنی مردم را تخریب می‌کند، نه فقط به یک تاسیسات غیرنظامی، بلکه به بنیان روایت دروغین خویش شلیک می‌کند. امپراتوری‌ها زمانی سقوط نمی‌کنند که دشمنانشان نیرومند می‌شوند؛ امپراطوری‌ها هنگامی رو به زوال می‌روند که دیگر نتوانند میان آنچه می‌گویند و آنچه رفتار می‌کنند پلی برقرار کنند.

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد» زمان زوال قدرت‌ها، لحظه انهدام دیوارهای قلعه‌هایشان نیست، بلکه لحظه فروریختن اعتبار کلماتی است که سال‌ها پشت آنها پنهان شده‌اند. آنچه بعد از این بی‌اعتباری اخلاقی باقی می‌ماند چیزی نیست جز همان که تی‌. اس. الیوت گفته است: صورتی بی‌هیئت سایه‌ای بی‌رنگ، نیرویی ازکارافتاده حرکتی بی‌جنبش!»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی