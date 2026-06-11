به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: ایران در عین قرار داشتن در وضعیت جنگی، در آتش‌بس نیز به سر می‌برد و در روزهای اخیر بار دیگر تصویری قدرتمند از خود به جهان مخابره کرده است.

وی با اشاره به تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه لبنان و اعلام این رژیم مبنی بر تخلیه برخی مناطق، گفت: ایران اعلام کرد در صورت ادامه این اقدامات، همان شب عملیات انجام خواهد داد و این عملیات نیز اجرا شد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت افزود: پس از این اقدام، اسرائیل و آمریکا پیام‌هایی ارسال کردند و یکی از کشورهای همسایه نیز اعلام کرد که در صورت توقف اقدامات از سوی ایران، طرف مقابل نیز به اقدامات خود پایان خواهد داد.

حضرتی ادامه داد: پس از وقوع حادثه سقوط یک بالگرد و همچنین اقدام آمریکایی‌ها، ایران به‌سرعت پاسخ داد و نیروهای مسلح کشور با اتکا به ایران تاریخی، فرهنگ ریشه‌دار، مردم منسجم و برخوردار از روحیه بالا و همچنین دولت مقتدر، پاسخ محکمی به دشمن دادند.

وی تأکید کرد: این پاسخ‌ها به‌گونه‌ای بوده است که دشمن بلافاصله از ادامه اقدامات خود عقب‌نشینی کرده و پایان اقدامات را اعلام کرده است.

حضرتی با بیان اینکه ایران آمادگی خود را برای حرکت با قدرت نشان داده است، تصریح کرد: کشور توانسته تصویری مقتدر، قدرتمند و باشکوه از ملت ایران به نمایش بگذارد و اکنون ملت‌ها و دولت‌های جهان دریافته‌اند که با ایران و مردم ایران نمی‌توان با بی‌اعتنایی برخورد کرد.

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