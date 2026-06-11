پیام پزشکیان به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان؛
حفظ عزت و تأمین آسایش بازنشستگان، تعهدی انکارناپذیر برای دولت است
رئیس جمهور با تأکید بر جایگاه خانواده بهعنوان بنیادیترین نهاد اجتماعی و نقش بیبدیل بازنشستگان در توسعه و پیشرفت کشور، بر ضرورت حفظ منزلت سالمندان، حمایت از نسل جوان و تقویت همبستگی ملی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، خانواده را کانون آرامش، تعالی و انسانسازی توصیف کرد و با اشاره به جایگاه والای سالمندان در فرهنگ اسلامی و ایرانی، آنان را سرچشمه دانایی، تجربه و عامل تحکیم پیوند میان نسلها دانست.
رئیسجمهور با استناد به آموزههای دینی، تکریم پیشکسوتان و بازنشستگان را زمینهساز انتقال تجربه، تقویت مسئولیتپذیری نسل جوان و حفظ ارزشهای اجتماعی عنوان کرد.
پزشکیان همچنین با قدردانی از سالها تلاش و خدمت بازنشستگان در عرصههای مختلف، تأکید کرد که امنیت، پیشرفت و سرافرازی امروز کشور مرهون مجاهدتهای این قشر ارزشمند است.
رئیس جمهور با اشاره به مسئولیت دولت در بهبود شرایط رفاهی، درمانی و معیشتی بازنشستگان، حمایت از خانواده، تسهیل ازدواج جوانان، تشویق فرزندآوری و تقویت انسجام ملی را از مهمترین اولویتهای کشور برشمرد و بر ضرورت همدلی و وفاق میان همه اقشار جامعه برای دستیابی به آیندهای روشنتر تأکید کرد.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسماللهالرحمنالرحیم
روز خانواده و تکریم بازنشستگان، فرصتی مغتنم برای بازخوانی و احیای یکی از اصیلترین ارزشهای فرهنگ دینی و ملی ماست. در این فرهنگ، خانواده پایگاه همبستگی عاطفی و چونان گهوارهای آرام در دل تلاطمات زمانه است. خانواده، سلول بنیادین جامعه، نخستین مدرسه انسانسازی و کانون آرامش و تعالی است و پیشکسوتان و بازنشستگان، ریشههای پربرکت و ستونهای استوار دانایی و تجربه در این کانون مقدس هستند.
بر مبنای چنین نگاهی، سالمندان در سرزمین ما ملجأ صلح و مأمن مدارا به شمار میروند. فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی، پیوند میان نسلها را بر پایه مهر، اصالت و تکریم متقابل استوار ساخته است. چنانکه پیامبر گرامی اسلام (ص) در حدیثی شریف و راهگشا میفرماید: «وَقِّرُوا کِبَارَکُمْ یُوَقِّرْکُمْ صِغَارُکُمْ؛ سالمندان خود را تکریم کنید تا کوچکترها و نسل نو نیز شما را تکریم کنند».
این کلام گهربار، راز پایداری و پویایی خانواده را در پیوستگی زنجیره احترام میان پیشکسوتان و نسل جوان میداند که زمینهساز انتقال تجربه و تحکیم پیوند میان نسلهاست و بهراستی جامعهای که قدر سالمندان خود را بشناسد، نسلی تربیت میکند که پاسدار حرمتها، مسئولیتپذیر و آیندهساز است.
بازنشستگان عزیز، تجسم عینی پیوند میان نسل ها، و گنجینههای ارزشمند این مرز و بوم هستند که امنیت، سرافرازی و پیشرفت امروز ایران اسلامی مرهون سالها تلاش مخلصانه، تخصص و ایثار آنان در عرصههای مختلف است. حفظ عزت، تکریم شأن و تأمین آسایش این عزیزان، فریضهای اخلاقی و تعهدی انکارناپذیر است؛ از این رو، دولت خود را موظف میداند با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها، در مسیر بهبود خدمات رفاهی، درمانی و معیشتی و حفظ منزلت اجتماعی آنان گامهای استوار بردارد.
از سوی دیگر، جوانی، شادابی و پایداری ایران بزرگ در گرو حمایت از نسل جدید و رویشهای تازه است. حتی در غبار تحریمها و مضایق سخت اقتصادی، صیانت از کیان خانواده از طریق تسهیل امر ازدواج جوانان، حمایت از فرزندآوری و پیشگامی در تحقق سیاستهای کلی «جمعیت»، یک اولویت حیاتی و راهبردی است.
ایران سربلند ما با همه تکثر، تنوع و زیباییهایش، یک «خانواده بزرگ» است. همانگونه که آرامش یک خانه در گرو مهر و پیوند اعضای آن است، پیشرفت این خانواده بزرگ نیز در سایه «وفاق، همدلی و همبستگی ملی» میان تمامی آحاد،
اقوام، گروه های سنی، طبقات اجتماعی و مذاهب شریف آن تجلی مییابد.
اینجانب این مناسبت فرخنده را به جامعه گرانقدر بازنشستگان و همه خانوادههای شریف ایرانی صمیمانه تبریک میگویم و از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت، آرامش و توفیق روزافزون همگان را در سایه همدلی مسئلت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران