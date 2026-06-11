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سردار فدوی: در جنگ با آمریکا دشمن را سردرگم کرده‌ایم

سردار فدوی: در جنگ با آمریکا دشمن را سردرگم کرده‌ایم
کد خبر : 1797402
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رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه گفت: ایران در شرف پیروزی بزرگ بر شیاطین و خبیثان عالم است و این رویه جدید را انقلاب اسلامی رقم زده است.

به گزارش ایلنا، سردار «علی فدوی» در مراسم سالگرد شهید سلامی و شهدای اقتدار که در حرم عبدالعظیم حسنی برگزار شد، با اشاره به ویژگی‌های این شهید والامقام، اظهار داشت: شهید سلامی یک نخبه علمی و یک پاسدار تکلیف مدار بود. 

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه ادامه داد: سردار فدوی با عملکرد خود نشان داد که اگر یک پاسدار تکلیفی را بر دوش داشته باشد آن تکلیف را به خوبی انجام خواهد داد. 

سردار فدوی با اشاره به اینکه شهید می‌تواند در روز قیامت دست مردم را بگیرد، عنوان کرد: امیدواریم شهید سلامی و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان دست ما را بگیرند. 

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه با بیان اینکه همه دنیا قبول دارد که شیطان بزرگ آمریکا از نظر مالی و امکانات ابر قدرت است، تاکید کرد: ایران در شرف پیروزی بزرگ بر شیاطین و خبیثان عالم است و این رویه جدید را انقلاب اسلامی رقم زده است. 

سردار فدوی یادآور شد: ما در جنگ با آمریکا دشمن خبیث را سردرگم کرده و محکم در مقابل همه قدرت های شیطانی (آمریکا، اسرائیل و همپیمانانش) ایستاده‌ایم. 

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه با بیان اینکه جبهه باطل در مقابله با جبهه حق جنایات زیادی را مرتکب شده است، تصریح کرد: ایران جبهه حق است که پیروز خواهد شد و این وعده خداوند است. 

وی در بخش دیگری از سخنانش ادامه داد: سردار سلامی یک فرد بی‌نظیر در مواجهه با جبهه باطل و سردار عملیات های وعده صادق و یک شخصیت ایمانی و قرآنی بود.

 

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