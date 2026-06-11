مخبر: انتقام سخت و نهایی در زمان مقتضی محقق خواهد شد

به گزارش ایلنا، محمد مخبر، مشاور رهبر انقلاب اسلامی صبح امروز پنجشنبه ۲۱ خردادماه در حاشیه مراسم سالگرد شهید حسین سلامی با اشاره به نقش شهدا در اقتدار کشور اظهار کرد: خون پاک شهدا جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در سطح یک قدرت مؤثر و اثرگذار جهانی تثبیت کرده است.

وی با بیان اینکه نظام اسلامی از ظرفیت بالایی در تربیت نیرو‌های کارآمد و تراز اول برخوردار است، افزود: پویایی جمهوری اسلامی در پرورش کادر‌های مدیریتی و فرماندهی، از مهم‌ترین دستاورد‌های انقلاب اسلامی در حوزه‌های نظامی و اجرایی به شمار می‌رود.

مخبر ادامه داد: هرگاه یکی از فرماندهان و شخصیت‌های اثرگذار به شهادت می‌رسد، با حضور سریع هم‌رزمان و همچنین انگیزه‌های مضاعفی که از خون شهدا در بدنه نیرو‌ها ایجاد می‌شود، این خلأ باقدرت بیشتری جبران خواهد شد.

مشاور رهبر انقلاب با اشاره به نوع مواجهه با دشمن اظهار داشت: پاسخ‌های تاکتیکی به اقدامات دشمن تنها بخشی از واکنش جمهوری اسلامی است، اما انتقام سخت و نهایی، بر اساس «صبر انقلابی» در زمان مقتضی محقق خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: فداکاری فرماندهان ارشد و شهدا، جمهوری اسلامی ایران را به جایگاه یک ابرقدرت در جهان رسانده و این اقتدار کم‌نظیر، مسیر پیشرفت و پیروزی کشور را بیش‌ازپیش هموار کرده است.