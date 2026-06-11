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پیام قالیباف در پی درگذشت امام جماعت مسجد ابوذر

پیام قالیباف در پی درگذشت امام جماعت مسجد ابوذر
کد خبر : 1797395
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رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت ارتحال حجت الاسلام مطلبی امام جماعت مسجد جامع ابوذر تهران تاکید کرد که مرحوم مطلبی با نیم قرن امامت جماعت مسجد جامع ابوذر تهران، مردم به ویژه جوانان را حول محور مسجد سازماندهی می‌کرد و مسجد و امام جماعت تراز انقلاب اسلامی را عینیت می‌بخشید.

به گزارش ایلنا، متن پیام  قالیباف به این شرح است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

ارتحال روحانی مجاهد، مردمی و انقلابی، امام جماعت فقید مسجد جامع ابوذر تهران، حجت الاسلام حاج شیخ رضا مطلبی موجب تاسف و تاثر عمیق اینجانب گردید.

ویژگی بارز این عالم جلیل القدر علاوه بر  مبارزات قبل از انقلاب و شاگردی و سربازی در نهضت و مکتب خمینی کبیر، حضور در جبهه‌های دفاع مقدس و زیست مومنانه و عالمانه، عینیت بخشی به مسجد محوری و محله محوری در انجام کار فرهنگی و جهادی بود.

ایشان با نیم قرن امامت جماعت مسجد جامع ابوذر تهران، مردم به ویژه جوانان را حول محور مسجد سازماندهی می‌کرد. نماز‌های جماعت شلوغ و شب‌های قدر بی نظیر این مسجد، در تهران زبانزد بود و مسجد و امام جماعت تراز انقلاب اسلامی را عینیت می‌بخشید.

مسجد ابوذر، همان نقطه مقدسی است که رهبر شهید انقلاب برای برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با جوانان انتخاب کردند و کوردلان ضدانقلاب با ترور ایشان در ۶ تیرماه ۶۰ قصد حذف یکی از موثرترین چهره‌های انقلاب را داشتند که دست تقدیر الهی بر آن بود که امام جمعه تهران و نماینده حضرت امام در شورای‌عالی دفاع، رییس جمهور سال‌های بعد و زعیم عالیقدر جهان اسلام، بماند و پس از ۳۷ سال رهبری در اوج عزت و اقتدار به فیض عظیم شهادت نائل گردد.

 نمونه‌ی دیگر اثرگذاری مسجد ابوذر و امام جماعت فقید آن، کینه ضد انقلاب به این کانون پرشور انقلابی و مردمی بود که در دی ماه گذشته با فتنه امریکایی -صهیونی، این خانه خدا مورد جسارت قرار گرفت، اما همچنان با قوت و پرصلابت، چون گذشته مامنی برای مردم آن منطقه است.

 اینجانب ضمن تسلیت به جامعه روحانیت تهران، خاندان محترم، نمازگزاران و اهالی شریف جنوبِ غرب تهران برای از دست دادن این روحانی آگاه و همیشه در صحنه، از خداوند منان برای ایشان غفران و هم نشینی با اولیا و صالحان و بهره مندی از عنایات حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

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