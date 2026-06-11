سردار شکارچی:
قدرتمندتر از روزهای آغازین جنگ هستیم/ حتی در هنگامه جنگ تحمیلی هم دست خود را پُر میکنیم
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با رد ادعاهای دشمن درباره نابودی تجهیزات دفاعی ایران، از آمادگی کامل نیروهای مسلح و واردکردن خسارات فراوان به دشمن آمریکایی خبر داد و گفت: قدرت امروز ما به مراتب از زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بیشتر است.
به گزارش ایلنا، سردار «ابوالفضل شکارچی» در تشریح آخرین وضعیت توان رزمی نیروهای مسلح، با تأکید بر اقتدار نظامی ایران اظهار داشت: الحمدلله امروز از نظر نظامی و توان دفاعی، قدرتمندتر از روزهای آغازین جنگی هستیم که بر ما تحمیل شد.
سردار شکارچی در واکنش به ادعاهای دشمن درباره انهدام سامانههای پدافندی و کاهش توان دفاعی ایران گفت: توجه خود را معطوف به ادعاهای دشمن نکنید؛ بلکه آنچه اهمیت دارد، واقعیت میدان نبرد است. دشمن شعارهایی میداده که ایران خسارتهایی دیده است، اما در مقابل، ما خسارتهای بسیار بیشتر و گستردهتری به آمریکاییها وارد کردهایم.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با اشاره به تقویت مستمر توان دفاعی کشور در بحبوحه تهدیدات عنوان کرد: ما حتی در هنگامه جنگ تحمیلی نیز دست خود را پُر میکنیم؛ موضوعی که در جنگ تحمیلی سوم، آن را به اثبات رساندیم و نشان دادیم که قدرت امروز ما به مراتب از زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بیشتر است.
وی همچنین در خصوص ادعاهای دشمن مبنی بر کاهش ذخایر موشکی ایران تصریح کرد: هدف دشمن، استخراج اطلاعات از ماست. ما همواره گفتهایم که آماده هستیم و این آمادگی را دشمن در میدان تجربه کرده است. اگر دست ما خالی است، پس این خسارتهایی که میبینند، چیست؟ ما همین دیشب پایگاههای آمریکا را قدرتمندانه هدف قرار دادیم.
سردار شکارچی سپس با تأکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از حزبالله لبنان در برابر رژیم جنایتکار صهیونیستی خاطرنشان کرد: بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت مجموعهای یکپارچه است و همگی ما یک جبهه متحد در برابر استکبار جهانی و رژیم خبیث صهیونیستی هستیم.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح درباره مسدودکردن تنگه بابالمندب هم گفت: طرحهای بسیار زیادی داریم و برگهای خود را در صورت لزوم، یک به یک رو خواهیم کرد.