به گزارش ایلنا، متن بیانیه وزارت امور خارجه به این شرح است:

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، جنایات رژیم تروریستی آمریکا در تعرض گسترده به ایران طی شب گذشته را به شدت محکوم می‌کند و تاکید می‌کند که مسئولیت پیامدهای بسیار خطرناک ناشی از این آتش‌افروزی بر عهده هیات حاکمه آمریکا خواهد بود.

حملات غیرقانونی و جنایتکارانه آمریکا در ساعت‌های اخیر، نه تنها نقض فاحش منشور سازمان ملل متحد و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل در احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی دولت‌ها است بلکه آتش‌بس مورخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ را عملا بی‌معنا کرده است.

از سوی دیگر تداوم استفاده ارتش تروریستی آمریکا از قلمرو و امکانات برخی کشورهای منطقه برای تدارک و اجرای عملیات تجاوزکارانه علیه ایران، آن کشورها را در کنار طرف‌های متجاوز قرار داده است.

جمهوری اسلامی ایران ضمن یادآوری موکد تعهد قانونی و اخلاقی همه کشورهای منطقه برای جلوگیری از استفاده ارتش تروریستی آمریکا از قلمرو، امکانات و منابع آنها جهت ارتکاب جنایت تجاوز علیه ایران، بر عزم خود برای خنثی سازی مبدا و منبع حملات تجاوزکارانه علیه ایران، در راستای اعمال حق ذاتی دفاع مشروع علیه تجاوز نظامی آمریکا و همدستانش، تاکید می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران مسئولیت مشترک همه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد برای مخالفت صریح با نقض فاحش اصول و اهداف بنیادین منشور سازمان ملل متحد از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی را خاطرنشان می‌کند‌. بدون تردید سکوت و بی‌عملی در قبال قانون‌شکنی و قلدرمآبی آمریکا و رژیم صهیونیستی، جهان را بیش از پیش به سمت هرج و مرج و ناامنی خواهد راند.

جمهوری اسلامی ایران، وظیفه قانونی شورای امنیت سازمان ملل متحد و تک‌تک اعضای آن برای ایفای مسئولیت این شورا در قبال صلح و امنیت بین‌المللی را متذکر می‌شود و همچنین بر مسئولیت قانونی و اخلاقی دبیر کل این سازمان در پیشگاه وجدان بشری و افکار عمومی بین‌المللی برای بیان صریح واقعیت‌های موجود تاکید می‌کند‌.

صدور گزاره‌های کلی و مبهم، در شرایطی که کوچکترین تردیدی در ماهیت تجاوزکارانه اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود ندارد، اقدامی مسئولانه تلقی نمی‌شود و صرفا موجب ترغیب طرف‌های متجاوز به ادامه قانون‌شکنی و نقض بیشتر اصول و قواعد بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل خواهد شد.

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