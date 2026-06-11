وزیر کشور:
وزارت کشور حمایت از پایداری نهاد خانواده را اولویت خود میداند
وزیر کشور تاکید کرد: معتقدیم توسعه و پویایی جامعه، مستلزم داشتن خانوادههایی مستحکم، بانشاط و برخوردار است؛ خانوادههایی که در سایه احترام به سپیدمویان خود، اصالت و سنت را به آینده و پیشرفت پیوند میزنند.
به گزارش ایلنا، اسکندر مومنی، وزیر کشور، امروز (پنجشنبه ۲۱ خرداد) در پیامی به مناسبت فرا رسیدن روز خانواده و تکریم بازنشستگان تاکید کرد که وزارت کشور به عنوان متولی حوزه اجتماعی و امور داخلی کشور، با درک عمیق از جایگاه محوری خانواده، حمایت از پایداری این نهاد مقدس و تقویت سرمایههای اجتماعی را از اولویتهای خود میداند.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:
«25 ذیالحجه، روز خانواده و تکریم بازنشستگان، فرصتی مغتنم برای بازخوانی جایگاه والاترین نهاد تربیتی و اجتماعی جامعه و ادای احترام به پیشکسوتانی است که استوانههای پایداری و آرامش خانوادهها هستند. این روز که متبرک به نزول آیه شریفه «هل أتی» در شان اهلبیت عصمت و طهارت (ع) است، الگوی بیبدیل یک خانواده اصیل، خدامحور و جامعهساز را پیش روی ما میگذارد.
خانواده، به عنوان اصلیترین هسته جامعه اسلامی و کانون بنیادین رشد، تعالی و آرامش انسان، نقشی بیجایگزین در حفظ هویت فرهنگی و انسجام اجتماعی دارد.
وزارت کشور به عنوان متولی حوزه اجتماعی و امور داخلی کشور، با درک عمیق از جایگاه محوری خانواده، حمایت از پایداری این نهاد مقدس و تقویت سرمایههای اجتماعی را از اولویتهای خود میداند.
ما معتقدیم توسعه و پویایی جامعه، مستلزم داشتن خانوادههایی مستحکم، بانشاط و برخوردار است؛ خانوادههایی که در سایه احترام به سپیدمویان خود، اصالت و سنت را به آینده و پیشرفت پیوند میزنند.
اینجانب با تبریک این روز شریف به همه تحکیمکنندگان بنیاد خانواده، بهویژه بازنشستگان عزیز و نیز همکاران عزیز در خانواده بزرگ وزارت کشور، از تلاشهای صادقانه این سرمایههای ارزشمند قدردانی میکنم و از خداوند متعال، سلامت، بهروزی و دوام توفیقات همگان را در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) مسألت دارم.»