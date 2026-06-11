حسن هانی‌زاده تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام گفت: پیش‌نویس قطعنامه شورای حکام که از سوی آمریکا ارائه شده، در واقع در چارچوب سلسله‌ای از فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی آمریکا علیه ایران تلقی می‌شود. با توجه به اینکه ایران عضو ان‌پی‌تی است و به تمام تعهدات خود عمل کرده و در واقع هیچ‌گونه تخلفی هم از سوی مدیرکل آژانس در مورد تأسیسات هسته‌ای ایران مشاهده نشده، این نشان می‌دهد که ایران با شفافیت در حال تعامل با آژانس بین‌المللی است.

بعد از شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان، فاز جدیدی از فشارهای اقتصادی و سیاسی آغاز شده است

وی ادامه داد: متأسفانه آژانس بین‌المللی و دیگر نهادهای بین‌المللی در مورد تعهدات خود نسبت به ایران و همچنین در زمینه منع آمریکا و رژیم صهیونیستی از حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، هیچ‌گونه اقدامی نکرده‌اند. لذا بعد از شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان علیه ایران، فاز جدیدی از فشارهای اقتصادی و سیاسی علیه ایران آغاز شده است.

وی ادامه داد: متأسفانه آقای رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، که خود را برای دبیرکلی سازمان ملل آماده می‌کند، در حقیقت تحت تأثیر فضای آمریکا، انگلیس و فرانسه به عنوان سه قدرت دارای حق وتو در شورای امنیت، عمل می‌کند تا رضایت آنها را برای دبیرکلی سازمان ملل جلب کند. به همین دلیل، پیش‌نویس قطعنامه شورای حکام تصویب خواهد شد و این می‌تواند فشار اقتصادی جدیدی به ایران وارد کند و تحریم‌ها را به ایران بازگرداند. این امر برخلاف تعهدات آژانس نسبت به ایران است.

آژانس در هر تصمیمی که علیه ایران می‌گیرد، جنبه‌های سیاسی را بیش از جنبه‌های فنی و حقوقی در نظر می‌گیرد

این تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل گفت: به نظر می‌رسد ایران هم باید اقدام متقابلی انجام دهد و مجلس شورای اسلامی باید درباره خروج ایران از ان‌پی‌تی تصمیم‌گیری کند. به همین دلیل، ایران باید گام‌به‌گام روابط خود را با آژانس قطع کند و اجازه ندهد فشارها یک‌جانبه باشد؛ بلکه ایران باید پیش‌شرط ادامه همکاری با آژانس را منوط به لغو تمام تحریم‌ها بداند. بنابراین، تصویب این قطعنامه می‌تواند جنبه سیاسی داشته باشد و آژانس هم همواره در هر تصمیمی که علیه ایران می‌گیرد، جنبه‌های سیاسی را بیش از جنبه‌های فنی و حقوقی در نظر می‌گیرد.

هانی زاده درباره گزینه‌های حقوقی و دیپلماتیک ایران برای مقابله با این قطعنامه گفت: روسیه و چین در سازمان ملل و در شورای امنیت قطعاً هرگونه قطعنامه علیه ایران را وتو خواهند کرد، اما با توجه به سازوکارهایی که در شورای حکام وجود دارد، طبیعتاً دست روسیه و چین بسته است و این قطعنامه هم قطعاً با رأی شورای حکام تصویب خواهد شد. ولی به هر حال، چین و روسیه هم می‌توانند کمک کنند که هرگونه قطعنامه‌ای برای بازگشت تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت وتو شود و این انتظار هم می‌رود. اما به هر حال فشارها همچنان ادامه خواهد یافت و آمریکا با کمک هم‌پیمانان خود از هر ابزاری برای فشار به ایران استفاده خواهد کرد.

اگر تحریم‌ها علیه ایران اعمال شود، ایران از ان‌پی‌تی خارج خواهد شد

وی ادامه داد: اقدام حقوقی و دیپلماتیک ما تهدیدی است که ایران باید انجام دهد؛ به این معنا که اگر این تحریم‌ها علیه ایران اعمال شود، ایران از ان‌پی‌تی خارج خواهد شد و اجازه نخواهد داد آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کند. این می‌تواند در واقع یک ابزار فشار باشد. حتی ایران می‌تواند از تنگه هرمز برای اعمال فشار اقتصادی بیشتر بر جهان و هم‌پیمانان آمریکا استفاده کند. بنابراین، تنگه هرمز و خروج از ان‌پی‌تی می‌تواند به عنوان مؤلفه فشار ایران بر آمریکا و هم‌پیمانان آمریکا تلقی شود.

این تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل در پاسخ به این سوال که خطر بازگشت تحریم‌ها تا چه اندازه می‌تواند احتمال دستیابی به یک توافق دیپلماتیک را از بین ببرد؟ گفت: به هر حال، مذاکرات باید در چارچوب خود و در شرایطی که ایران تعیین کرده، ادامه یابد. اما اگر آمریکا بخواهد با استفاده از فشارهای اقتصادی، اعمال تحریم و محاصره دریایی ایران، در واقع از ایران امتیاز بگیرد، طبیعتاً ایران هم باید میز مذاکره را ترک کرده و فشارهای بیشتری از طریق تنگه هرمز بر هم‌پیمانان آمریکا وارد کند و بازارهای نفتی جهان را دچار آشوب کند. این می‌تواند باعث شود که آمریکا از سقف مطالبات خود کوتاه بیاید.

هانی زاده درباره احتمال بازگشت تحریم ها علیه ایران گفت: اگر شورای امنیت آن را با اکثریت آرا تصویب کند، تحریم‌ها می‌تواند بازگردد و در آنجا هم روسیه و چین می‌توانند قطعنامه بازگشت تحریم‌ها را وتو کنند. این می‌تواند در واقع نوعی صف‌بندی و صف‌آرایی میان چین و روسیه از یک سو و آمریکا، انگلیس و فرانسه از سوی دیگر در شورای امنیت ایجاد کند که به نفع ایران تلقی شود.

نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی باید اظهارات اخیر ترامپ را جدی بگیرند

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه ایران بیش از حد در مذاکرات تعلل می‌کند و حالا باید بهای آن را بپردازد و درگیری‌ها در چند شب گذشته گفت: این مسائل را می‌توان در چارچوب تناقضات گفتاری و رفتاری دونالد ترامپ تجزیه و تحلیل کرد. نمی‌توان با قاطعیت گفت که این تهدیدها کاملاً جدی است، اما به هر حال نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی باید اظهارات اخیر دونالد ترامپ را جدی بگیرند و همواره آماده و هوشیار باشند. احتمال دارد که دونالد ترامپ در یک فرایند زمانی کوتاه، بخواهد دست به ماجراجویی سنگینی علیه ایران بزند. بنابراین، هم تیم مذاکره‌کننده ایرانی و هم نیروهای مسلح باید در این ایام آمادگی لازم را داشته باشند تا مبادا آمریکا دست به ماجراجویی علیه ایران بزند، زیرا تهدیدات دونالد ترامپ درباره هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران را باید جدی گرفت و اینها می‌تواند در واقع به عنوان یک خطر جدی برای ایران تلقی شود.

این کارشناس مسائل بین‌الملل درباره احتمال جنگ یا یک درگیری گسترده یا فشار به ایران از طریق احتمال بازگشت تحریم‌ها و محاصره دریایی گفت: به هر حال هر دو موضوع مطرح است؛ هم فشارهای اقتصادی و هم احتمال یک حمله نظامی گسترده وجود دارد. این مسئله می‌تواند در مجموع در چارچوب اظهارات دونالد ترامپ که دیروز مطرح کرده، قابل تحلیل باشد. البته به نظر می‌رسد این اظهارات از روی عصبانیت بیان شده باشد، اما باید آنها را جدی گرفت. فشارهای اقتصادی، احتمال بازگشت تحریم‌ها و تصویب قطعنامه در شورای حکام، همه این‌ها به هر حال بخشی از فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی علیه ایران تلقی می‌شود.

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