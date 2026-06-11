انهدام محل استقرار جنگنده های F35، F15، F16 آمریکایی
روابط عمومی سپاه در اطلاعیهای از انهدام محل استقرار جنگندههای F۳۵، F۱۵، F۱۶ آمریکایی خبر داد.
به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی سپاه، نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به حملات موشکی ارتش کودککش امریکا به یک مکان تفریحی، یک مجتمع تولیدی و محوطه یک پادگان از اطراف کرج و نظر آباد و یک پایگاه محلی سپاه در شهرستان پیشوا برای تنبیه متجاوز، صبح امروز با ۱۲ فروند موشک بالستیک محل استقرار جنگنده های F35، F15، F16 آمریکایی و همچنین تاسیسات مهم ارتش تروریستی آمریکا واقع در پایگاه هوایی و مرکز کنترل الازرق را هدف قرار داده و آن تاسیسات و مقدار زیادی از جنگندهها را منهدم کردند.
سپاه تاکید کرده : عملیات رزمندگان اسلام تا زمان ادامه شرارتهای دشمن ادامه دارد.