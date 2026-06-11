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تهاجم پهپادی ارتش علیه ناوگان پنجم آمریکا در بحرین

تهاجم پهپادی ارتش علیه ناوگان پنجم آمریکا در بحرین
کد خبر : 1797283
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در پی تجاوز ارتش تروریستی آمریکا به جنوب کشور، ناوگان پنجم این کشور در بحرین، آماج حملات پهپادی ارتش، قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به  نقل از روابط عمومی ارتش، در پی نقض آتش‌بس و تجاوز ارتش تروریستی آمریکا به مناطقی از جنوب کشور، ارتش جمهوری اسلامی ایران با انواع پهپادهای انهدامی، ناوگان پنجم این کشور در بحرین را آماج حملات پهپادی خود، قرار داد. 

در این موج از حملات پهپادی ارتش، آنتن‌های ارتباطی و تاسیسات راداری سامانه پاتریوت ناوگان پنجم مورد هدف قرار گرفت. 

ارتش در این اطلاعیه اعلام کرد، دوشادوش دیگر نیروهای مسلح، تا پای جان، برای مقابله با دشمن آماده است و تا تنبیه دشمن متجاوز، از پای نخواهد نشست.

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