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سپاه:

۱۸ هدف مهم ارتش امریکا طی دو موج عملیاتی مورد اصابت قرار گرفتند

۱۸ هدف مهم ارتش امریکا طی دو موج عملیاتی مورد اصابت قرار گرفتند
کد خبر : 1797282
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روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: طی دو موج عملیاتی هجده هدف مهم متعلق به ارتش شرور امریکا در پایگاه های هوایی علی السالم و احمدالجابر و همچنین پایگاه های هوایی شیخ عیسی را مورد اصابت قرار داده و منهدم کردند.

به گزارش ایلنا، به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

فمن اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ ۚ

رزمندگان شجاع نیروی هوافضا و قهرمانان نیروی دریایی سپاه سحرگاه امروز در تنبیه متجاوز و پاسخ به تعرض ارتش کودک کش آمریکا به بعضی از واحدهای خدماتی و پاسگاه های ساحلی سپاه و فرماندهی انتظامی و محوطه فرودگاه بندرعباس، طی دو موج عملیاتی هجده هدف مهم متعلق به ارتش شرور امریکا در پایگاه های هوایی علی السالم و احمدالجابر و همچنین پایگاه های هوایی شیخ عیسی را مورد اصابت قرار داده و منهدم کردند.

 

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